OnlyFans, spettatori scioccati dal nuovo reality show. Gli spettatori sono rimasti scioccati da una nuova serie sulla vita delle star di OnlyFans. House of Heat on Tubi segue nove prostitute online che si trasferiscono in una villa per creare insieme contenuti volgari.

Il cast spazia dalle modelle in bikini e dall’ex concorrente di Too Hot To Handle fino alle pornostar in piena regola.

Only Fans, nulla è più reality

Quasi nulla è lasciato all’immaginazione mentre il gruppo si spoglia davanti alle telecamere, si lancia in risse selvagge, fa amicizia e fa tutto il possibile per guadagnare più soldi dai loro abbonati assetati.

Nel primo episodio, il membro del cast Ava Louise si vanta di guadagnare fino a 125.000 dollari al mese facendo sesso online con il suo ragazzo, Vinny.

‘Faccio letteralmente tutto su OnlyFans. Ho foto di lingerie, nudi, video personalizzati, tanto sesso. Stiamo scopando e succhiando davanti alla telecamera,’ si vanta.

La venticinquenne rivela anche come ha convinto l’ex operaio edile Vinny a lasciare il suo lavoro da operaio per fare video di sesso con lei – prima di affermare che ora è “gay a pagamento” nella sua carriera da adulto.

“La maggior parte dei miei follower sulla mia pagina OnlyFans sono gay e gli piaccio”, ammette Vinny.

In una scena scioccante, tre membri del cast gay convincono Vinny ad abbassarsi il costume da bagno e a mostrare il suo fondoschiena per le telecamere, prima che uno provi ad abbracciarlo mentre è completamente nudo.

La sua ragazza, Avam, in seguito usa un sex toy tabù di fronte ai suoi compagni di cast, annunciando con orgoglio durante la cena: “Lo metto subito!”

Altri membri del cast includono una mamma single che vuole essere un “modello” per il suo bambino, una coppia gay che lavora nell’industria del porno e un modello di fitness che vende la sua biancheria intima usata al miglior offerente. Gli spettatori sono rimasti completamente scioccati dal dramma e dal contenuto grafico della serie.

Scene imbarazzanti

Un’altra scena mostra due membri del cast che trasformano una delle camere da letto in un “dungeon sessuale” che possono utilizzare per i video di OnlyFans.

Ci sono anche una serie di scontri fisici, con la porno star gay Cody Scheller che riceve una brocca d’acqua in faccia dal suo ragazzo, Sumner, durante una disputa domestica.

Gli spettatori sono rimasti scioccati dalle buffonate della serie, tanto che uno ha scritto: “Il dramma di House of Heat è così intenso, ho bisogno di una pausa!”

Un altro ha scritto: “Mi stavo solo chiedendo quanto siamo vicini alla fine della società”. Gli ascolti di questo programma dovrebbero essere un indicatore attendibile.”

Uno ha commentato: “Tubi sta facendo ciò che gli altri non hanno le palle per fare un reality con un’ottima idea per i creatori di contenuti per adulti”.

Alcune delle star di House of Heat non sono estranee sotto i riflettori, con Chase DeMoor che ha già recitato in Too Hot To Handle e Perfect Match di Netflix.

Inoltre, Ava è un’ex cliente abituale del Dr. Phil diventata virale nel 2020 per aver leccato la tavoletta del water come parte di una “sfida al coronavirus” su TikTok.

House of Heat è solo l’ultimo di una serie di reality show sempre più pacchiani emersi negli ultimi anni.

Joseline’s Cabaret segue l’ex spogliarellista e star dei reality Joseline Hernandez mentre mette insieme uno spettacolo di strip dal vivo con un cast turbolento di ballerini esotici e lavoratrici del sesso.

In un episodio, Hernandez fa sesso con il fidanzato, produttore musicale, Ballistic Beats, in una vasca da bagno.

Altra serie, Milf Manor

La rete TLC ha anche fatto notizia per il suo scioccante reality show, MILF Manor. La prima stagione della bizzarra serie seguiva donne over 40 mentre uscivano con i rispettivi figli in una villa messicana.

Nel frattempo, il reality britannico Open House: The Great Sexperiment sulle coppie poliamorose ha suscitato reazioni negative in Gran Bretagna dopo aver mandato in onda un’orgia di 15 persone.

Lo spettacolo controverso vede coppie impegnate venire in un rifugio di lusso per verificare se aprire le loro relazioni e fare sesso con altre persone può “rafforzare il loro legame”.