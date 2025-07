Stanchezza cronica, disattenzione, irritabilità: a volte lo stress non urla, ma sussurra.

Lo stress prolungato, spesso causato da ritmi lavorativi incessanti o pressioni emotive costanti, può generare un vero e proprio esaurimento psicofisico, noto anche come burnout. E non riguarda solo chi svolge professioni ad alta responsabilità: può colpire chiunque, anche in modo silenzioso.

Uno studio pubblicato su The Lancet Psychiatry ha dimostrato che l’esposizione cronica allo stress modifica il funzionamento dell’amigdala, la regione del cervello legata alla gestione delle emozioni, aumentando il rischio di ansia, depressione e difficoltà cognitive.

Tra i segnali precoci, spesso sottovalutati: perdita di motivazione, fatica a concentrarsi, insonnia, mal di testa ricorrenti, senso di distacco emotivo o difficoltà a “staccare la spina” anche durante i momenti di riposo.

Secondo una ricerca dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, lo stress lavoro-correlato è oggi una delle principali cause di assenza dal lavoro e può impattare sulla salute quanto il fumo o la sedentarietà.

La prevenzione? Riconoscere i segnali in tempo, rallentare quando serve, chiedere supporto e ritagliarsi spazi quotidiani per recuperare energia mentale. Perché la salute mentale non si vede, ma pesa. E ignorarla può costare caro.