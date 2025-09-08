Il potassio è un minerale fondamentale per il nostro organismo, in particolare per il funzionamento del cuore. Svolge un ruolo chiave nell’attività elettrica delle cellule cardiache e aiuta a mantenere stabile il battito. Troppo poco potassio può scatenare aritmie pericolose, ma anche valori eccessivi possono diventare un rischio.

Lo studio danese

Un grande trial clinico condotto in Danimarca, il POTCAST trial, ha seguito per oltre tre anni 1.200 pazienti con defibrillatori cardiaci impiantabili. L’obiettivo era capire se mantenere i livelli di potassio nel range “alto-normale” (tra 4,5 e 5,0 mmol/L) potesse migliorare la prognosi.

I risultati, pubblicati sul New England Journal of Medicine, sono incoraggianti: solo il 22,7% dei pazienti con potassio alto-normale ha avuto eventi gravi come aritmie, ricoveri per scompenso o decessi, contro il 29,2% del gruppo di controllo.

Il livello da non superare

I ricercatori parlano di un vero e proprio sweet spot, un livello ottimale che protegge senza esporre a rischi. Se i valori scendono sotto i 3 mmol/L aumenta il pericolo di tachicardie e arresti cardiaci, ma se salgono troppo cresce la probabilità di aritmie letali e problemi muscolari.

La sfida è mantenere l’equilibrio: nello studio i pazienti sono stati seguiti con controlli ravvicinati e integrazione mirata, proprio per evitare squilibri.

Cosa significa per chi ha problemi cardiaci

Secondo i cardiologi che hanno commentato i risultati, la ricerca apre la strada a nuove strategie di prevenzione, ma resta un approccio da valutare solo sotto stretta supervisione medica. Integrare potassio senza controllo, infatti, può rivelarsi pericoloso.

La buona notizia è che una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura e legumi, fornisce naturalmente il potassio necessario senza rischiare eccessi.

Il consiglio del giorno

Se soffri di pressione alta o problemi cardiaci, non ricorrere mai a integratori di potassio di tua iniziativa. Parla con il tuo medico: nella maggior parte dei casi bastano scelte alimentari semplici – come banane, spinaci, fagioli e patate – per mantenere livelli ottimali di questo minerale.