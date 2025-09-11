Camminare fa bene, ma l’orario in cui lo facciamo può fare la differenza. Alcuni studi recenti hanno infatti dimostrato che la scelta tra mattina o sera può incidere sul benessere cardiovascolare e sulla capacità di mantenere sotto controllo i principali fattori di rischio, come pressione e colesterolo.

Camminare al mattino: energia e prevenzione

Uno studio pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology ha evidenziato che chi pratica attività fisica al mattino presto ha un rischio inferiore di sviluppare malattie cardiovascolari, soprattutto nelle donne. Camminare dopo il risveglio aiuta anche a stabilizzare i livelli di zuccheri nel sangue e a dare una “spinta” al metabolismo per il resto della giornata.

Camminare la sera: benefici sul sonno e sulla pressione

Un’altra ricerca, questa volta dell’American Heart Association, ha mostrato che camminare nelle ore serali contribuisce a ridurre la pressione arteriosa e migliora la qualità del sonno. Per chi fatica a rilassarsi la sera, una camminata leggera può diventare una routine preziosa per scaricare lo stress accumulato e abbassare i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress.

Qual è l’orario migliore?

In realtà, non esiste un “momento perfetto” valido per tutti: chi soffre di ipertensione o disturbi del sonno può trarre maggior beneficio dalla camminata serale, mentre chi vuole stimolare il metabolismo o migliorare il controllo glicemico troverà più utile muoversi al mattino. L’importante resta la costanza: camminare almeno 30 minuti al giorno, qualunque sia l’orario, è ciò che conta davvero per il cuore.

Consiglio del giorno

Se vuoi proteggere il tuo cuore, scegli l’orario della camminata in base al tuo stile di vita: mattina per un boost di energia e metabolismo, sera per rilassarti e tenere a bada la pressione. E ricordati: scarpe comode, passo sostenuto e niente distrazioni con il telefono!