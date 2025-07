Stare seduti troppo a lungo può essere più pericoloso di quanto pensiamo. Anche per chi fa attività fisica nel tempo libero.

Negli ultimi anni, diversi studi hanno acceso i riflettori su un pericolo invisibile ma diffusissimo: la sedentarietà da ufficio. Stare seduti per molte ore al giorno, davanti a uno schermo, riduce drasticamente l’attività metabolica e aumenta il rischio di sviluppare patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2, obesità e persino alcuni tumori.

Uno studio pubblicato su JAMA ha seguito oltre 8.000 adulti e ha rilevato che passare più di 8 ore seduti al giorno è associato a un rischio di morte prematura più elevato, soprattutto in chi non compensa con movimento regolare.

Ma non basta “andare in palestra”: secondo una ricerca pubblicata su Annals of Internal Medicine, anche le persone che si allenano 2-3 volte a settimana non sono esenti dai danni provocati da una sedentarietà continua. È l’interruzione frequente della posizione seduta, ogni 30-60 minuti, il vero alleato della salute.

Il problema? È subdolo. Perché la sedentarietà moderna non si vede e non si sente: può colpire anche chi apparentemente è in forma. La chiamano “inattività silenziosa”, e spesso ci accompagna per 8-10 ore al giorno, cinque giorni a settimana.

Cosa fare, concretamente? Alzarsi ogni ora, fare due passi, salire le scale, camminare mentre si è al telefono, usare una scrivania regolabile. Non serve molto, ma serve farlo spesso.

La conclusione è chiara: la vera prevenzione non è solo lo sport, ma anche muoversi di più durante la giornata. Il corpo non è progettato per stare fermo: anche un piccolo gesto, ripetuto ogni ora, può fare la differenza.