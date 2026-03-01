I Pokémon compiono 30 anni e continuano a essere un fenomeno capace di unire generazioni diverse. Nati dall’immaginazione di Satoshi Tajiri, i celebri “mostriciattoli tascabili” affondano le radici nell’infanzia del loro autore, appassionato collezionista di insetti. Proprio da quell’hobby prese forma l’idea di un videogioco basato sulla raccolta e sullo scambio di creature.

Quando Nintendo propose a Tajiri di sviluppare un titolo per il Game Boy, nacque un’intuizione destinata a cambiare la storia dell’intrattenimento. Collezionare, combattere, viaggiare: tre elementi che trasformarono l’avventura in una metafora della crescita personale. Da allora, per milioni di giocatori, scegliere il proprio Pokémon iniziale è diventato un rito di passaggio dall’infanzia all’età adulta.

Nove generazioni e un universo in espansione

In trent’anni il brand si è evoluto fino a comprendere nove generazioni di creature, l’ultima delle quali introdotta nel 2022 con Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Ogni capitolo ha ampliato il Poké-Dex e raffinato le meccaniche di combattimento a turni, curate storicamente da Game Freak.

Ma Pokémon non è solo una saga videoludica. Sotto l’egida di The Pokémon Company International, il marchio è diventato un colosso della cultura pop: serie animate, film, libri, gadget e soprattutto l’app in realtà aumentata Pokémon Go hanno contribuito a renderlo un fenomeno globale. Lo slogan “Gotta catch ’em all” è diventato un mantra generazionale.

Lo scambio, le carte e la mania del collezionismo

Fin dagli esordi, la dinamica dello scambio è stata centrale. Grazie al cavo Link del Game Boy, i possessori di Pokémon Rosso e Pokémon Blu potevano scambiarsi creature per completare il Poké-Dex. Un’idea semplice ma rivoluzionaria, che rese il gioco un’esperienza sociale.

Parallelamente esplose il successo del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, diventato negli anni disciplina competitiva internazionale con tornei e campionati mondiali. Carte rare, espansioni speciali e collezioni limitate hanno alimentato una vera e propria Poké-mania che continua ancora oggi.

Nuove uscite e nostalgia per i fan

Per celebrare il trentesimo anniversario, Nintendo guarda al futuro senza dimenticare il passato. Tra le novità spicca Pokémon Pokopia, spin-off in arrivo su Nintendo Switch 2 dal 5 marzo, che rilegge la saga in chiave gestionale con protagonista Ditto.

Contemporaneamente tornano in digitale su Nintendo eShop i remake Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, versioni aggiornate dei classici del 1996. Un’occasione per rivivere le origini a colori e riscoprire l’emozione delle prime sfide contro i Capi-Palestra.