Le polpette sono da sempre uno dei simboli della cucina tradizionale italiana, amate davvero da tutti. Ma se vuoi preparare delle polpette senza carne, sappi che esistono alternative che riescono a conservare tutto il gusto di una polpetta fatta in casa.

Sempre più persone, infatti, scelgono di ridurre o eliminare la carne dalla propria dieta, sia per motivi etici, ambientali o semplicemente per seguire uno stile di vita più sano. Così, le polpette vegetariane rappresentano una soluzione ideale: appetitose, nutrienti e facili da preparare, sono un secondo piatto gustoso o un perfetto finger food per l’aperitivo.

Tra le varianti più apprezzate troviamo le polpette di spinaci e ricotta, una ricetta tramandata da generazioni e che oggi torna in auge grazie alla sua semplicità e bontà. Un piatto che unisce la freschezza delle verdure al gusto delicato dei latticini, risultando soffice dentro e croccante fuori.

Polpette senza carne, la ricetta che piace a tutti

Questa ricetta vegetariana si basa su ingredienti semplici e genuini, facilmente reperibili e di uso quotidiano, e non prevede l’uso della carne. Gli spinaci, ricchi di ferro e sali minerali, si uniscono alla cremosità della ricotta per dare vita a un impasto equilibrato e saporito.

Per preparare circa 24 polpette morbide e gustose servono:

250 g di spinaci già puliti

250 g di ricotta vaccina fresca

50 g di Grana Padano DOP grattugiato

40 g di pangrattato

1 spicchio d’aglio

olio extravergine di oliva q.b.

sale e pepe q.b.

Per l’impanatura:

1 uovo

pangrattato q.b.

un pizzico di sale e pepe

Procedimento

Il procedimento inizia con la cottura degli spinaci in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, che andrà poi rimosso. Gli spinaci devono appassire completamente in circa 5-6 minuti. Una volta pronti, si scolano e si tritano grossolanamente.

In una ciotola capiente si mescola la ricotta con gli spinaci, il Grana Padano grattugiato, il pangrattato, sale e pepe, amalgamando fino a ottenere un composto omogeneo e modellabile. Si formano poi delle piccole polpette con le mani.

A parte, si sbatte l’uovo con un pizzico di sale e pepe e si prepara un piatto con il pangrattato per la panatura. Le polpette vanno prima immerse nell’uovo e poi nel pangrattato. A questo punto si possono friggere in abbondante olio caldo fino a doratura oppure cuocere in forno statico a 200°C per circa 20 minuti, girandole a metà cottura.

Il risultato è una polpetta esternamente croccante e dal cuore morbido e gustoso, perfetta da servire calda.

Una scelta sana e gustosa: perché preferire le polpette senza carne

Optare per un secondo piatto senza carne non significa rinunciare al gusto. Anzi, le polpette di spinaci e ricotta rappresentano un’ottima fonte di proteine di origine vegetale, calcio e fibre. Inoltre, la ricotta contiene meno grassi saturi rispetto alla carne rossa, rendendo questa ricetta più leggera e digeribile, ideale anche per i bambini o per chi ha bisogno di seguire una dieta equilibrata.

Uno studio pubblicato sul Journal of the American Heart Association ha evidenziato come una dieta ricca di vegetali e povera di carne possa ridurre significativamente il rischio di malattie cardiovascolari. Sostituire la carne con legumi, latticini leggeri o verdure può infatti migliorare la salute metabolica e favorire il controllo del peso.

Inoltre, un’indagine della Harvard School of Public Health conferma che le diete plant-based contribuiscono a ridurre i livelli di colesterolo LDL, migliorare la pressione arteriosa e supportare la salute del microbiota intestinale.