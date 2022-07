Poste Italiane, francobollo per i 100 anni della sede dell’Ambasciata del Messico in Italia

Poste Italiane comunica che il 28 luglio 2022 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo celebrativo del centenario della sede dell’Ambasciata del Messico in Italia, con indicazione tariffaria B, zona 2 50 g. pari a 3,90€. Tiratura: cinquentomila esemplari. Foglio da quarantacinque esemplari Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Tiziana Trinca.

La vignetta raffigura la sede dell’Ambasciata del Messico in Italia in cui spicca, sulla balconata del palazzo in stile liberty nel centro di Roma, la bandiera del Messico. Completano il francobollo le legende “Ambasciata del Messico in Italia” e “100 anni”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B zona 2 50 g”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 34€.