Dopo le feste, quando la voglia di stare ai fornelli è minima ma il desiderio di mangiare qualcosa di buono resta intatto, le ricette semplici e veloci diventano le migliori alleate. La pasta cremosa con spinaci e ricotta è un piatto perfetto per questo periodo dell’anno: leggera ma appagante, pronta in poco tempo e realizzata con ingredienti facili da reperire. Una soluzione ideale per un pranzo infrasettimanale o un pranzo last minute, senza rinunciare al gusto.

Perché scegliere una ricetta semplice a gennaio

Gennaio è spesso il mese dei buoni propositi, ma anche della stanchezza post-feste. Dopo pranzi abbondanti e piatti elaborati, cresce il bisogno di tornare a una cucina più essenziale, fatta di preparazioni rapide e ingredienti genuini. Questa ricetta risponde perfettamente a questa esigenza: è comfort food, ma senza eccessi, ed è adatta anche a chi cerca un’alimentazione più equilibrata.

Ingredienti per 2–3 persone

250 g di pasta (penne, fusilli o rigatoni)

200 g di ricotta vaccina

150 g di spinaci freschi (oppure surgelati)

1 spicchio d’aglio

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale e pepe q.b.

Parmigiano grattugiato (facoltativo)

Noce moscata (facoltativa)

Gli ingredienti sono pochi, economici e spesso già presenti in frigorifero, il che rende questa ricetta ancora più pratica.

Preparazione

Per prima cosa, porta a ebollizione una pentola d’acqua salata e cuoci la pasta seguendo i tempi indicati sulla confezione. Nel frattempo, lava gli spinaci freschi e falli appassire in una padella capiente con un filo d’olio extravergine d’oliva e uno spicchio d’aglio. Se utilizzi spinaci surgelati, basterà farli scongelare direttamente in padella.

Una volta cotti, elimina l’aglio e frulla gli spinaci oppure tritali finemente con un coltello, a seconda della consistenza che preferisci. In una ciotola, lavora la ricotta con un pizzico di sale, pepe e, se gradita, una grattugiata di noce moscata. Aggiungi gli spinaci alla ricotta e mescola fino a ottenere una crema omogenea.

Scola la pasta al dente, tenendo da parte un mestolo di acqua di cottura. Versa la pasta nella padella, aggiungi la crema di ricotta e spinaci e amalgama bene, aggiungendo poca acqua di cottura alla volta per rendere il condimento ancora più cremoso. Servi subito, completando con parmigiano grattugiato se lo desideri.

Consigli per una pasta ancora più cremosa

Il segreto di questa ricetta sta tutto nella consistenza del condimento. Se la ricotta risulta troppo asciutta, puoi ammorbidirla con un cucchiaio di acqua di cottura della pasta o con un filo d’olio extravergine d’oliva. Utilizzare una ricotta di buona qualità fa davvero la differenza nel risultato finale.

Per un tocco extra di sapore, puoi aggiungere scorza di limone grattugiata o una manciata di pinoli tostati, che donano croccantezza al piatto.

Varianti per tutti i gusti

Questa pasta si presta a molte interpretazioni. Per una versione più ricca, puoi aggiungere speck o pancetta croccantesaltata a parte. Chi ama il pesce può provare una variante con salmone affumicato, da aggiungere a fuoco spento.

Per una versione completamente vegetale, è possibile sostituire la ricotta con una crema di anacardi o con una ricotta vegetale, ottenendo comunque un risultato cremoso e soddisfacente. Anche l’aggiunta di altre verdure di stagione, come zucchine o broccoli, rende il piatto ancora più completo.