Il pranzo del primo dell’anno è un’occasione speciale per riunirsi a tavola e celebrare con gusto l’arrivo del nuovo anno. Per chi è celiaco, organizzare un menù che sia privo di glutine ma allo stesso tempo ricco di sapore è del tutto possibile, basta fare attenzione alla scelta degli ingredienti e alle modalità di preparazione. Questo menù si compone di piatti sfiziosi, facilmente realizzabili e ideali per iniziare l’anno nuovo con leggerezza e bontà.

Un pasto ben bilanciato inizia con antipasti che stimolano l’appetito, passa per primi e secondi che soddisfano il palato, e si conclude con un dolce che celebra il gusto senza compromessi. Tutte le ricette proposte sono naturalmente senza glutine o prevedono semplici sostituzioni con ingredienti gluten-free facilmente reperibili.

Antipasto, crostini di polenta con crema di funghi e noci

Per iniziare il pranzo, i crostini di polenta sono un’alternativa deliziosa e senza glutine al classico pane. Si preparano utilizzando circa 300 grammi di farina di mais per polenta, cotta seguendo le indicazioni sulla confezione. Una volta pronta, la polenta va stesa su una teglia e lasciata raffreddare.

Quando si è solidificata, si taglia a fettine rettangolari o rotonde e si grigliano leggermente per ottenere una consistenza croccante. Per la crema di funghi, si fanno soffriggere 200 grammi di funghi champignon con uno spicchio d’aglio, un filo d’olio extravergine di oliva e un pizzico di sale. Dopo averli cotti e frullati, si aggiungono 50 grammi di noci tritate per una consistenza cremosa e croccante. La crema si spalma sui crostini di polenta per un antipasto irresistibile.

Primo piatto: risotto allo zafferano con gamberi e zucchine

Il risotto è sempre una scelta vincente, e lo zafferano conferisce un tocco di eleganza al piatto. Per quattro persone, occorrono 320 grammi di riso Carnaroli, 100 grammi di gamberi sgusciati, una zucchina media, mezza cipolla, una bustina di zafferano, brodo vegetale senza glutine e parmigiano reggiano grattugiato.

Si inizia soffriggendo la cipolla tritata in una padella con due cucchiai di olio extravergine di oliva. Dopo aver aggiunto il riso, si tosta per un paio di minuti prima di sfumare con un bicchiere di vino bianco secco. Si procede aggiungendo gradualmente il brodo caldo e mescolando frequentemente.

Nel frattempo, si saltano i gamberi e le zucchine tagliate a julienne in una padella con poco olio. Quando il risotto è quasi pronto, si aggiunge lo zafferano sciolto in un mestolo di brodo e si incorporano i gamberi e le zucchine. Si termina con una noce di burro e una spolverata di parmigiano.

Secondo piatto: filetto di orata al forno con patate e pomodorini

Come secondo, un filetto di orata al forno è una scelta leggera ma saporita. Per quattro persone, occorrono quattro filetti di orata (circa 150 grammi ciascuno), 400 grammi di patate, 200 grammi di pomodorini ciliegini, un rametto di rosmarino, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Le patate, tagliate a fette sottili, si distribuiscono in una teglia rivestita di carta forno, condite con olio, sale, pepe e rosmarino, e si infornano a 200 gradi per circa 20 minuti.

Dopo aver aggiunto i filetti di orata sopra le patate, si dispongono i pomodorini tagliati a metà intorno al pesce. Si condisce con un filo d’olio e si continua la cottura per altri 15 minuti, fino a quando il pesce risulta tenero e le patate dorate.

Contorno: insalata di finocchi, arance e olive nere

Per un contorno fresco e leggero, l’insalata di finocchi e arance è perfetta. Servono due finocchi, due arance, 50 grammi di olive nere denocciolate, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

I finocchi vanno affettati finemente e disposti in una ciotola con gli spicchi di arancia pelati al vivo e le olive. Si condisce con un’emulsione di olio, sale, pepe e, se gradito, una spruzzata di succo d’arancia per esaltare i sapori.

Dolce: torta di mandorle e cioccolato senza glutine

Per concludere il pranzo in dolcezza, una torta alle mandorle e cioccolato è un’ottima scelta. Gli ingredienti includono 200 grammi di mandorle pelate e tritate finemente, 150 grammi di cioccolato fondente senza glutine, 100 grammi di zucchero, 3 uova e 50 grammi di burro.

Il cioccolato si scioglie a bagnomaria insieme al burro, mentre le uova si montano con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Si incorporano le mandorle tritate e il cioccolato fuso, mescolando delicatamente.

Il composto si versa in una tortiera foderata con carta forno e si cuoce a 180 gradi per circa 30 minuti. Una volta raffreddata, la torta può essere decorata con una spolverata di zucchero a velo o una glassa al cioccolato.