E se ti dicessi che puoi portare in tavola una pasta cremosa, golosa e irresistibile senza dover passare ore ai fornelli? La ricetta di oggi è una di quelle che ti cambiano la giornata: pochi ingredienti, pochissimo tempo e un risultato che conquista tutti. Ti avverto, dopo averla provata rischi di non voler più preparare altro.

La pasta con zucchine e stracchino è la risposta perfetta quando torni a casa tardi, hai voglia di qualcosa di buono ma zero tempo e zero voglia di stare ai fornelli. Ci vogliono davvero 10 minuti e il risultato sembra uscito da un ristorante. Cremosa al punto giusto, saporita ma leggera, è uno di quei piatti furbi che mettono d’accordo grandi e bambini.

Perché amerai questa ricetta

Il segreto sta tutto nella sua semplicità: zucchine fresche, un po’ di stracchino che si scioglie a contatto con la pasta calda e una manciata di parmigiano per dare la spinta finale. Niente panna, niente condimenti pesanti, solo ingredienti genuini che messi insieme creano una cremina da leccarsi i baffi.

E sai qual è la parte migliore? È una ricetta che funziona sempre: che tu la prepari per un pranzo veloce in famiglia, per i bambini che hanno appena finito i compiti o per una cena improvvisata con amici, il successo è garantito.

Ingredienti per 4 persone

400 g di pasta corta (penne, mezze maniche o fusilli)

3 zucchine medie

150 g di stracchino

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

2 cucchiai di parmigiano grattugiato

sale e pepe q.b.

Preparazione

Lava bene le zucchine e tagliale a rondelle sottili. In una padella antiaderente scalda l’olio e fai saltare le zucchine per 6-7 minuti, finché diventano morbide e leggermente dorate. Aggiusta di sale e pepe.

Nel frattempo cuoci la pasta in abbondante acqua salata. Scola la pasta al dente, tenendo da parte un mestolo di acqua di cottura, e versala direttamente nella padella con le zucchine.

Aggiungi lo stracchino a pezzetti e un po’ di acqua di cottura: mescola bene finché lo stracchino si scioglie creando una crema irresistibile. Completa con parmigiano grattugiato e una spolverata di pepe.

Ecco fatto: in meno di dieci minuti hai un piatto da applausi, cremoso e avvolgente, che sembra uscito da una cucina stellata.

Perché funziona sempre

Il bello di questa pasta è che è veloce come un piatto da studenti, ma buona come una cena da chef. Non appesantisce, non fa perdere tempo e ha quel gusto avvolgente che conquista tutti. Ogni volta che la porto a tavola mi sento dire la stessa cosa: “Ma sei sicura che non c’è la panna?”. E invece no, la cremosità arriva tutta dallo stracchino che, sciogliendosi, crea una salsa vellutata e golosissima.

Un altro vantaggio è che puoi personalizzarla come vuoi: basta aggiungere un po’ di speck croccante o qualche foglia di basilico fresco per darle un tocco diverso ogni volta.