In questo periodo dell’anno, quando le temperature scendono e cresce la voglia di piatti autunnali ma veloci da preparare, le polpette di patate e funghi al forno sono una soluzione semplice e gustosa da portare in tavola anche all’ultimo minuto. Uniscono sapori autunnali, ingredienti economici e una cottura leggera che le rende ideali sia per una cena in famiglia sia per un secondo vegetariano ricco e soddisfacente.

La ricetta richiede meno di mezz’ora e non prevede fritture: basta cuocere patate e funghi, mescolarli con pochi aromi e lasciar fare al forno il resto. Il risultato sono polpette morbide dentro, leggermente croccanti fuori, perfette da accompagnare con una semplice insalata o con un contorno di stagione.

Ingredienti (per 4 persone)

500 g di patate

250 g di funghi champignon o misti

1 uovo

40 g di parmigiano grattugiato

2 cucchiai di pangrattato (più un po’ per la panatura)

1 spicchio d’aglio

Prezzemolo tritato q.b.

Sale e pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva

Preparazione

Lessare le patate in acqua salata fino a quando non diventano morbide. Una volta cotte, pelarle e schiacciarle con una forchetta o con lo schiacciapatate, ottenendo una purea omogenea.

Nel frattempo pulire i funghi e tagliarli a fettine. Saltarli in padella con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio schiacciato, finché non perdono l’acqua e risultano ben dorati. Eliminare l’aglio e tritare grossolanamente i funghi.

In una ciotola unire patate, funghi, uovo, parmigiano, prezzemolo e pangrattato. Mescolare fino a ottenere un composto morbido ma modellabile; se troppo umido, aggiungere un po’ di pangrattato, se troppo asciutto qualche goccia d’acqua o un filo d’olio.

Formare delle piccole polpette, passarle leggermente nel pangrattato e disporle su una teglia rivestita con carta forno. Irrorarle con un filo d’olio.

Cuocere in forno preriscaldato a 190°C per 18–20 minuti, girandole a metà cottura per ottenere una doratura uniforme.

Consigli per una variante ancora più gustosa

Per rendere le polpette più ricche, si può aggiungere al centro un cubetto di scamorza affumicata o mozzarella, che in cottura si scioglierà creando un cuore filante. In alternativa, è possibile utilizzare funghi porcini, freschi o surgelati, per un sapore più intenso. Una spolverata finale di paprika o curry le trasforma in un piatto dal profumo speziato, perfetto per chi ama variare.