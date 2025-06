C’è un piatto che mette d’accordo tutti, vegani e non, grandi e piccini: le polpette. Quando sono così buone, leggere e profumate di Mediterraneo, è davvero impossibile resistere. Le prepari in meno di mezz’ora e spariscono prima ancora di arrivare in tavola. Il segreto? Niente carne, né uova, né formaggi: solo ingredienti vegetali, ma con un sapore che sorprende.

Queste polpettine con ceci, olive nere e tofu sono un’esplosione di gusto. Morbide dentro, con una leggera crosticina fuori, si accompagnano perfettamente con una fresca insalata estiva o con qualche salsina leggera. E la cosa più bella è che sono facilissime da preparare anche all’ultimo minuto. Se cerchi una cena veloce, sana e che metta tutti di buon umore, questa è la ricetta perfetta.

Il sapore dell’estate in un morso: perché queste polpette conquistano

Il loro segreto sta tutto nella semplicità degli ingredienti e nella scelta di sapori autentici. I ceci cotti, combinati con il tofu bianco, creano una base ricca di proteine vegetali, ideale per chi cerca un pasto nutriente ma leggero. Le olive nere denocciolate danno quella nota salata e decisa che trasforma ogni boccone in un viaggio tra i profumi del Sud Italia. E poi, basilico fresco e origano, che sprigionano un profumo capace di evocare l’estate anche in pieno inverno.

Il risultato? Un piatto che sa di casa, di convivialità, ma anche di innovazione e consapevolezza alimentare.

Ricetta passo passo

Hai poco tempo ma vuoi portare a tavola qualcosa di davvero speciale? Questa ricetta è la tua alleata. Bastano pochi passaggi e il gioco è fatto. E non serve essere esperti di cucina: chiunque può riuscirci alla perfezione.

Ingredienti (per circa 15 polpette)

250 grammi di ceci già cotti (perfetti anche quelli in barattolo)

150 grammi di tofu bianco

3 cucchiai abbondanti di olive nere denocciolate

5 cucchiai di pangrattato (sostituibile con quello senza glutine)

Una decina di foglie di basilico fresco

Un cucchiaino colmo di origano secco

Sale e pepe quanto basta

Preparazione

Inizia frullando i ceci, il tofu sbriciolato, le olive e il basilico fresco fino a ottenere un composto cremoso e uniforme. Versa il tutto in una ciotola capiente, poi aggiungi l’origano, un pizzico di sale e pepe e infine il pangrattato. Mescola bene con le mani fino a raggiungere una consistenza modellabile. Forma delle palline leggermente schiacciate e disponile su una teglia rivestita di carta forno. Cuoci in forno statico già caldo a 180°C per circa 25 minuti, girandole a metà cottura. In alternativa, puoi usare la friggitrice ad aria per un risultato ancora più rapido e croccante.

Idee per servirle: come trasformarle in un piatto completo

Il bello di queste polpette è che si adattano a mille occasioni. Servite con un’insalata croccante, diventano un perfetto piatto unico estivo. Se vuoi renderle protagoniste di un antipasto sfizioso, accompagnale con una selezione di salse fresche: hummus, tzatziki vegano, o una semplice crema allo yogurt vegetale con limone e menta. Anche fredde, sono perfette per un pranzo in ufficio o per un picnic all’aperto.

Non solo: grazie alla loro composizione interamente vegetale, sono ideali anche per chi segue una dieta vegana, per chi è intollerante al lattosio e per chi cerca un’alternativa sana alla classica polpetta di carne.

Un successo garantito per tutti: bambini, adulti e ospiti esigenti

Uno dei motivi per cui queste polpette sono diventate una ricetta “di casa” per tanti? Piacciono a tutti. I bambini le adorano perché sono saporite ma non piccanti. Gli adulti le apprezzano per la leggerezza e il profumo mediterraneo. E anche chi solitamente storce il naso davanti a tofu o legumi, si ricrede al primo assaggio.

Non è un caso se spesso vengono mangiate direttamente dalla teglia ancora calde, prima di poterle servire. Se vuoi portarle a tavola, il consiglio è di farne qualcuna in più: spariscono in un attimo.

Polpette vegane e benessere: gusto e salute in un solo piatto

Oltre al gusto straordinario, queste polpettine portano con sé una lunga lista di benefici per la salute. I ceci sono ricchi di fibre, aiutano a mantenere sotto controllo il colesterolo e contribuiscono al senso di sazietà. Il tofu è una fonte preziosa di proteine vegetali e calcio, perfetto per chi segue una dieta priva di alimenti animali. Le olive apportano grassi buoni e antiossidanti, mentre le erbe aromatiche esaltano il gusto senza bisogno di esagerare con il sale.

Un pasto che soddisfa il palato e rispetta il corpo, senza rinunce.