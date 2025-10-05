La colazione è il pasto che segna l’inizio della giornata, e non c’è nulla di più gratificante che iniziarla con un profumo di biscotti appena sfornati. Prepararli in casa non significa solo avere qualcosa di genuino, ma anche scegliere ingredienti semplici e poter controllare zuccheri e grassi.

Molti pensano che fare i biscotti sia complicato o richieda troppo tempo, ma la verità è che con questa ricetta potrai avere biscotti fragranti e deliziosi in meno di mezz’ora. Perfetti da inzuppare nel latte, da accompagnare al caffè o da gustare con un tè pomeridiano, questi biscotti diventeranno una coccola quotidiana.

Ingredienti per circa 25 biscotti

Per preparare questi biscotti ti occorreranno ingredienti che probabilmente hai già in dispensa:

300 g di farina 00

80 g di zucchero semolato

80 g di burro morbido

1 uovo intero (circa 60 g)

1 cucchiaino di estratto di vaniglia o una bustina di vanillina

8 g di lievito per dolci

30 g di latte intero (per ammorbidire l’impasto)

un pizzico di sale

A piacere, puoi arricchirli con: 50 g di gocce di cioccolato, 30 g di granella di nocciole o mandorle, oppure un cucchiaio di cacao amaro per ottenere una variante più golosa.

Procedimento

La ricetta è semplice e alla portata di tutti, anche di chi non ha esperienza con i dolci fatti in casa. In una ciotola capiente setaccia la farina insieme al lievito e aggiungi un pizzico di sale. In un’altra ciotola lavora il burro morbido con lo zucchero fino a ottenere una crema chiara e spumosa. Unisci l’uovo e l’estratto di vaniglia, mescolando con cura. Incorpora gradualmente la farina alla crema di burro e zucchero, alternando con il latte. Mescola fino a ottenere un impasto morbido ma compatto, che non si attacca alle mani.

Prendi piccole porzioni di impasto (circa 20 g ciascuna) e modellale con le mani formando delle palline. Disponile su una teglia foderata con carta forno, distanziandole di qualche centimetro perché cresceranno in cottura. Se vuoi biscotti più croccanti, schiaccia leggermente la superficie con i rebbi di una forchetta.

Inforna i biscotti in forno statico preriscaldato a 180 °C per 12-15 minuti. Il segreto è non lasciarli dorare troppo: devono risultare chiari e fragranti, con una leggera doratura ai bordi. Una volta sfornati, lasciali raffreddare completamente su una griglia prima di gustarli.

Perché questi biscotti sono ideali per la colazione

Oltre a essere semplici da preparare, questi biscotti hanno un equilibrio che li rende perfetti per la prima colazione. La farina fornisce energia, lo zucchero dà dolcezza senza eccessi e il burro li rende friabili e gustosi. Se desideri una versione più leggera, puoi sostituire il burro con 80 g di olio di semi di girasole e usare zucchero di canna integrale.

Il vantaggio più grande? Si conservano perfettamente in una scatola di latta o in un barattolo di vetro ermetico fino a 7 giorni, mantenendo intatto il loro aroma. Preparandoli in anticipo, avrai sempre pronta una colazione genuina, senza dover ricorrere alle merendine confezionate.

Molti scelgono i biscotti del supermercato per praticità, ma spesso contengono oli vegetali raffinati, additivi e zuccheri in eccesso. Con questa ricetta, invece, puoi preparare in casa dei biscotti genuini, con ingredienti semplici e senza conservanti. Non solo sono più sani, ma anche più economici: con pochi euro e una manciata di minuti puoi ottenere una scorta per tutta la settimana. Inoltre, i bambini li adorano e possono anche aiutarti a prepararli, trasformando la ricetta in un momento di condivisione familiare.

Consigli per conservarli al meglio

Per mantenere i biscotti fragranti più a lungo, il trucco è riporli solo quando sono completamente raffreddati. L’umidità è il peggior nemico della loro croccantezza. Una scatola di latta è la soluzione migliore, ma vanno bene anche i contenitori in vetro o plastica ermetici. Evita le buste di plastica morbida: rischiano di farli ammorbidire troppo velocemente.

Se vuoi prepararne in quantità maggiore, puoi congelare l’impasto crudo già porzionato: ti basterà cuocerlo direttamente da congelato, aggiungendo 3-4 minuti ai tempi di cottura.