C’è chi al mattino non può fare a meno del profumo di un dolce appena sfornato. E tra le ricette più amate e condivise c’è lui: il plumcake veloce e leggerissimo, perfetto per la colazione, la merenda o da servire come dessert casalingo con una spolverata di zucchero a velo.

La sua magia sta nella semplicità: pochi ingredienti, nessun burro, una consistenza morbida e leggera che conquista grandi e piccoli.

Un dolce genuino, che si prepara in pochi minuti anche quando si ha poco tempo, ma non si vuole rinunciare al piacere di un dolce fatto in casa.

Ingredienti per un plumcake soffice e leggero (stampo da 25 cm)

180 g di farina 00

80 g di fecola di patate

100 g di zucchero semolato

3 uova medie a temperatura ambiente

90 ml di olio di semi di girasole

100 ml di latte parzialmente scremato (o vegetale, per una versione più leggera)

1 bustina di lievito per dolci (16 g)

La scorza grattugiata di 1 limone (o 1 cucchiaino di estratto di vaniglia)

Un pizzico di sale

Zucchero a velo per decorare (facoltativo)

Preparazione

Tira fuori dal frigorifero le uova almeno 15 minuti prima di iniziare, così saranno a temperatura ambiente. Questo aiuta il plumcake a gonfiarsi meglio in forno e ad avere una consistenza soffice e leggera. In una ciotola capiente, sbatti le uova con lo zucchero fino a ottenere un composto chiaro e spumoso. Puoi usare una frusta elettrica o una planetaria: bastano 3-4 minuti.

Versa a filo l’olio di semi e poi il latte, continuando a mescolare. Se preferisci un gusto più profumato, aggiungi anche la scorza di limone grattugiata o l’estratto di vaniglia. Setaccia la farina, la fecola e il lievito per dolci direttamente nella ciotola. Aggiungi anche un pizzico di sale. Mescola delicatamente con una spatola fino a ottenere un impasto liscio e senza grumi.

Fodera uno stampo da plumcake (circa 25 x 10 cm) con carta forno o ungilo leggermente con olio e farina. Versa l’impasto e livella la superficie. Inforna in forno statico a 170°C per circa 40-45 minuti (oppure 160°C se ventilato).

Fai la prova stecchino: se esce asciutto, il plumcake è pronto. Lascia raffreddare completamente prima di sformarlo.

Appena sfornato, il plumcake diffonde un profumo irresistibile. La consistenza è soffice come una spugna, leggera e umida al punto giusto. Grazie all’uso dell’olio e della fecola di patate, resta morbido per giorni, perfetto anche da portare al lavoro o a scuola per una merenda sana.

Puoi servirlo semplicemente con zucchero a velo, oppure accompagnarlo con marmellata, miele o una crema allo yogurt.

Varianti golose del plumcake leggero

Vuoi personalizzare la ricetta? Ecco alcune idee per creare ogni volta una versione diversa, senza appesantire il dolce:

Plumcake allo yogurt : sostituisci il latte con 125 g di yogurt bianco magro o greco.

: sostituisci il latte con 125 g di yogurt bianco magro o greco. Plumcake integrale : usa metà farina 00 e metà farina integrale per una versione più rustica.

: usa metà farina 00 e metà farina integrale per una versione più rustica. Plumcake al cacao : aggiungi 2 cucchiai (20 g) di cacao amaro e riduci la farina di pari peso.

: aggiungi 2 cucchiai (20 g) di cacao amaro e riduci la farina di pari peso. Plumcake ai frutti rossi o mele : unisci 100 g di frutti rossi freschi o a pezzetti di mela all’impasto.

: unisci 100 g di frutti rossi freschi o a pezzetti di mela all’impasto. Versione senza lattosio: usa latte vegetale (soia, avena o mandorla) e controlla che il lievito sia lactose-free.

Conservazione e consigli pratici

Il plumcake leggero si conserva perfettamente per 4-5 giorni sotto una campana per dolci o in un contenitore ermetico.

Puoi anche tagliarlo a fette e congelarlo: ti basterà scaldarlo 30 secondi nel microonde per ritrovare la sua morbidezza.

Per un effetto ancora più soffice, aggiungi un cucchiaio di miele o di yogurt all’impasto: aiuta a trattenere l’umidità durante la cottura.