Con l’arrivo dell’autunno e delle prime giornate fredde, cresce il desiderio di piatti caldi, avvolgenti e facili da preparare. La pasta con radicchio, gorgonzola e noci è una delle ricette più amate di novembre: si prepara in pochi minuti, profuma di stagione e combina tre ingredienti che insieme creano un equilibrio perfetto tra amaro, cremoso e croccante.

È un comfort food elegante ma veloce, ideale per un pranzo in famiglia o per una cena improvvisata. Inoltre, è una ricetta versatile: puoi renderla più leggera o più ricca a seconda del tipo di gorgonzola che scegli e della quantità di frutta secca.

Ricetta: pasta con radicchio, gorgonzola e noci

Tempo totale: 15 minuti

Difficoltà: facile

Porzioni: 2 persone

Ingredienti

180 g di pasta corta (penne, farfalle, fusilli, rigatoni)

1 cespo di radicchio

100 g di gorgonzola dolce (o piccante, se preferisci)

1/2 cipolla

5–6 noci

2 cucchiai di latte o panna (facoltativo)

Olio extravergine d’oliva

Sale e pepe

Procedimento

Scalda una padella con un filo d’olio e fai appassire la cipolla tritata finché diventa trasparente. Aggiungi il radicchio tagliato a strisce e cuocilo per qualche minuto finché diventa morbido. Regola di sale e pepe.

Nel frattempo cuoci la pasta in abbondante acqua salata. Quando mancano pochi minuti alla fine della cottura, aggiungi nella padella il gorgonzola a tocchetti e un cucchiaio di latte o panna per ottenere una crema liscia. Mescola fino a ottenere una salsa vellutata.

Scola la pasta, tieni da parte un po’ di acqua di cottura e unisci tutto in padella. Manteca per un minuto aggiungendo, se serve, un mestolino di acqua per rendere la crema ancora più avvolgente.

Prima di servire, spezzetta grossolanamente le noci e distribuiscile sul piatto: donano croccantezza e un profumo irresistibile.

Perché questa ricetta funziona sempre

È un primo piatto che unisce gusto e semplicità, senza richiedere tecniche complesse o ingredienti difficili da trovare. Il radicchio porta freschezza, il gorgonzola dà profondità, e le noci aggiungono un tocco gourmet. Non sorprende che sia diventato uno dei piatti più preparati e cercati del periodo autunnale.

Si presta a mille variazioni: puoi usare pasta integrale, sostituire il gorgonzola con taleggio o robiola, e aggiungere speck croccante per un tocco ancora più saporito.

Ideale anche per un pranzo della domenica

Pur essendo un piatto veloce, la pasta con radicchio, gorgonzola e noci ha un aspetto elegante e scenografico, perfetto anche per un pranzo del weekend o una cena con ospiti. È una ricetta che mette tutti d’accordo e porta in tavola un piccolo assaggio d’autunno senza stress né lunghe preparazioni.

Come abbinarla

Si sposa benissimo con un vino bianco aromatico come un Gewürztraminer, oppure con un rosso giovane e non troppo tannico. Per completare il pasto puoi aggiungere un’insalata autunnale con pere e mandorle, o un dolce semplice come una crostata di mele.