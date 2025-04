C’è un risotto che sta conquistando le tavole con il suo colore dorato e il sapore fresco e avvolgente. E no, non è merito dello zafferano. Il protagonista di questa ricetta è un mix sorprendente di curcuma e limone, due ingredienti semplici e genuini che trasformano un piatto classico della tradizione in una proposta leggera, moderna e adatta a ogni occasione.

Questo risotto giallo ha già fatto breccia nel cuore di molti amanti della cucina naturale: è facilissimo da preparare, ha un aspetto invitante e regala al palato una combinazione di sapori unica. Non solo: è anche una ricetta perfetta per chi vuole mangiare bene senza appesantirsi.

Vediamo insieme come preparare il risotto giallo più chiacchierato del momento, un primo piatto che mette d’accordo tutta la famiglia e fa sempre un figurone, anche quando si hanno ospiti.

Il risotto giallo senza zafferano

Il segreto di questo risotto sta tutto nella scelta degli ingredienti. Al posto dello zafferano, che solitamente caratterizza il colore e il profumo del classico risotto alla milanese, qui si utilizza la curcuma, una spezia orientale dal carattere deciso ma non invadente, che regala al piatto una sfumatura dorata e una nota speziata piacevolmente aromatica.

A completare il piatto c’è poi il limone, che con il suo succo e la scorza grattugiata conferisce al risotto un tocco agrumato fresco e vivace, in grado di bilanciare perfettamente la cremosità del burro e del parmigiano.

Il risultato? Un piatto elegante ma semplice, leggero ma ricco di gusto, che si prepara in pochi passaggi e conquista già dal primo assaggio.

Ingredienti per 4 persone

320 g di riso Carnaroli

1 scalogno tritato finemente

1 L di brodo vegetale

1 limone biologico (succo + scorza grattugiata)

1 noce di burro (circa 20 g)

1 cucchiaino raso di curcuma in polvere (circa 3 g)

1/2 bicchiere di vino bianco secco (circa 60 ml)

Parmigiano Reggiano grattugiato q.b. (circa 40 g)

Prezzemolo fresco tritato q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Pepe nero macinato fresco a piacere

Procedimento

Questo risotto si prepara con la classica tecnica della cottura lenta e progressiva con brodo caldo, ma con alcune accortezze che esaltano i sapori e garantiscono una consistenza perfetta.

Si parte con un soffritto leggero di scalogno, che va fatto appassire in olio extravergine di oliva a fuoco dolce. Una volta diventato trasparente, si aggiunge il riso Carnaroli, che dovrà tostare per circa 2-3 minuti, finché i chicchi non saranno lucidi e leggermente dorati. Questo passaggio è fondamentale per mantenere la giusta consistenza in cottura.

A questo punto, si sfuma con il vino bianco e si lascia evaporare completamente la parte alcolica. Da qui inizia la classica mantecatura con il brodo, aggiungendolo un mestolo alla volta e mescolando spesso.

Circa 3-4 minuti prima della fine della cottura, si incorpora la curcuma, sciolta in un mestolino di brodo caldo per distribuirla meglio. Subito dopo si uniscono il succo di limone filtrato e la scorza grattugiata, che donano al piatto un profumo agrumato irresistibile.

Terminata la cottura, si spegne il fuoco e si procede con la mantecatura a fuoco spento: burro e parmigiano vanno mescolati energicamente per ottenere una crema vellutata. Si copre il tegame e si lascia riposare per due minuti. Infine, una spolverata di pepe nero e prezzemolo fresco completa l’opera.

Perché scegliere curcuma e limone al posto dello zafferano?

Oltre al prezzo decisamente più accessibile rispetto allo zafferano, la curcuma è anche un’ottima alleata della salute. Ha proprietà antinfiammatorie, digestive e antiossidanti, ed è perfetta per insaporire i piatti senza eccedere in calorie o grassi.

Anche il limone gioca un ruolo importante: con il suo contenuto di vitamina C e oli essenziali, stimola la digestione e rinfresca il palato, rendendo questo risotto ideale anche nei mesi più caldi.

Questo piatto è quindi un’alternativa moderna e salutare ai risotti tradizionali, senza rinunciare al gusto o alla cremosità. È perfetto per chi segue un’alimentazione leggera, per chi cerca nuove idee vegetariane, ma anche per chi vuole semplicemente stupire a cena con qualcosa di originale e facile da preparare.