In un’epoca in cui siamo tutti più attenti all’alimentazione ma non vogliamo rinunciare al gusto, trovare una ricetta che riesca a unire leggerezza e bontà sembra quasi un’impresa. E invece esiste. È uno sformato che ha il sapore e la cremosità di una classica lasagna, ma senza gli eccessi di grassi e calorie.

Una vera scoperta per chi cerca piatti sani ma soddisfacenti, ideali per l’estate e perfetti per mettere d’accordo tutta la famiglia, anche i più piccoli e i palati più esigenti.

Il segreto di uno sformato leggero e delizioso? Le zucchine

La protagonista di questa ricetta è la zucchina, una delle regine dell’estate, versatile, leggera e ricca di benefici. Le zucchine sono una fonte naturale di vitamina C, potassio, fibre e acqua, il che le rende perfette per preparazioni gustose ma a basso contenuto calorico.

Cotte alla griglia, diventano la base perfetta per sostituire le sfoglie di pasta tipiche della lasagna. In più, sono economiche, facili da trovare e perfette per chi segue una dieta bilanciata o ha esigenze alimentari particolari, come i regimi vegetariani o senza glutine.

Un’alternativa alla lasagna che non ti fa sentire in dieta

Questo sformato è pensato per chi non vuole rinunciare al piacere di mangiare bene ma desidera farlo con maggiore consapevolezza.

La sua besciamella leggera è realizzata con una crema di ricotta fresca, tofu vellutato ed erbe aromatiche che regalano gusto senza appesantire. Il risultato? Un piatto cremoso, saporito, che si scioglie in bocca e che conquista già dal primo morso.

Chi lo assaggia spesso non crede che sia light: lo paragonano alla lasagna, ma poi scoprono che è molto più digeribile, fresco e adatto anche alle giornate più calde.

Una ricetta estiva che accontenta tutti

Che tu stia organizzando una cena in famiglia o un pranzo con amici, questo sformato si rivela sempre un’ottima scelta. Fa contenti i vegetariani, perché è privo di carne; chi è intollerante al glutine, perché non contiene farine; e anche chi è a dieta, grazie al ridotto apporto calorico.

Ma soprattutto, è un piatto democratico: lo si può gustare caldo, appena sfornato, oppure freddo, magari accompagnato da un’insalata di stagione. Una porzione abbondante sazia senza appesantire, e volendo si può anche servire come piatto unico.

Gli ingredienti: pochi, sani e di stagione

A rendere questo sformato così speciale è la scelta di ingredienti semplici e genuini, tutti facilmente reperibili in estate. Le zucchine, regine dell’orto in questa stagione, sono ricche di acqua e vitamine, perfette per idratarsi e stare leggeri. La ricotta, delicata e proteica, offre cremosità senza appesantire. Il tofu vellutato aggiunge consistenza e completezza nutrizionale, rendendo il piatto adatto anche a chi segue una dieta vegetariana o vegana (se si usa tofu in sostituzione anche della ricotta).

A completare il tutto: un tocco aromatico di menta fresca, noce moscata e un filo di olio extravergine d’oliva, per un equilibrio perfetto tra gusto e leggerezza.

Procedimento

Dopo aver lavato accuratamente le zucchine, si rimuovono le estremità. Se ne affettano cinque a fette sottili nel senso della lunghezza, mentre la sesta viene tagliata a rondelle, che andranno a comporre la parte superiore dello sformato.

Per ottenere il massimo sapore, le zucchine vengono grigliate leggermente. Questo passaggio non solo intensifica il gusto, ma evita che rilascino troppa acqua in cottura, rendendo il piatto più compatto.

Per la crema: nel mixer, si frullano la ricotta e il tofu vellutato insieme a due cucchiai di olio extravergine d’oliva, un pizzico di sale, pepe, la noce moscata e la menta fresca. Il risultato è una crema liscia, profumata e dal sapore molto delicato, che ricorda una besciamella ma senza burro né farina.

In una teglia da forno leggermente unta, si procede alternando gli strati: uno strato di zucchine grigliate, uno strato di crema di ricotta e tofu, e così via. Ogni strato viene arricchito da fiocchetti di tofu vellutato per aumentare la cremosità. L’ultimo strato è composto da zucchine a rondelle, un po’ di formaggio grattugiato e un filo d’olio a crudo.

Lo sformato cuoce in forno a 180°C per circa 20 minuti, il tempo sufficiente a far dorare la superficie e amalgamare bene tutti i sapori. Una volta sfornato, si lascia riposare qualche minuto prima di servirlo: sarà ancora più compatto e saporito.

Valori nutrizionali: meno calorie, più gusto

Uno degli aspetti che rendono questo sformato così apprezzato è il suo bilanciamento nutrizionale. Ogni porzione fornisce una buona quantità di proteine vegetali, grazie alla ricotta e al tofu, oltre a fibre e vitamine apportate dalle zucchine.

A confronto con una porzione classica di lasagna tradizionale (che può superare le 500-600 kcal), questo sformato ne apporta meno della metà: si parla di circa 230-280 kcal per porzione, a seconda delle quantità utilizzate.

E nonostante ciò, non fa rimpiangere affatto i sapori più ricchi, grazie alla sua cremosità e all’equilibrio degli aromi, tra menta fresca, noce moscata e pepe.