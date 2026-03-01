Quando la fame arriva all’improvviso e il tempo è poco, servono idee semplici ma soddisfacenti. Questo tortino filante in padella è una di quelle soluzioni che salvano la cena: pochi ingredienti, niente forno, zero complicazioni e un risultato che conquista al primo morso.

Croccante all’esterno, morbido e filante all’interno, si prepara con ingredienti che quasi sempre abbiamo già in casa. È perfetto come piatto unico veloce, ma anche come secondo sfizioso o antipasto rustico da condividere. Il bello? Si cuoce direttamente in padella, in meno di mezz’ora.

Perché questo tortino in padella funziona sempre

Le patate sono tra gli ingredienti più versatili in cucina. Economiche, nutrienti e facili da lavorare, si prestano a preparazioni veloci ma appaganti. In questa versione diventano la base di un tortino compatto e dorato, arricchito da formaggio filante che crea un cuore morbido e irresistibile.

La cottura in padella permette di ottenere una crosticina croccante senza dover accendere il forno. È la soluzione ideale soprattutto nelle giornate calde o quando non si ha voglia di lunghe attese.

In più, è una preparazione che si può personalizzare facilmente: basta cambiare il tipo di formaggio o aggiungere erbe aromatiche per ottenere ogni volta una variante diversa.

Gli ingredienti base

Per preparare questo tortino filante servono pochi elementi:

Patate (circa 600-700 grammi)

Formaggio filante a scelta (mozzarella ben asciutta, scamorza, provola o fontina)

Un uovo

Parmigiano grattugiato

Sale e pepe

Un filo di olio extravergine d’oliva

Ingredienti semplici, ma combinati nel modo giusto regalano un risultato sorprendente.

Preparazione

Si inizia dalle patate, che vanno lessate fino a diventare morbide. Una volta cotte, si schiacciano ancora calde fino a ottenere una purea grossolana. A questo punto si aggiungono l’uovo, il parmigiano, sale e pepe. L’impasto deve risultare compatto ma lavorabile.

In una padella antiaderente leggermente unta si stende metà del composto di patate, creando una base uniforme. Al centro si distribuisce il formaggio tagliato a cubetti, evitando i bordi. Si copre con il resto delle patate, sigillando bene.

La cottura avviene a fuoco medio-basso, con coperchio, per circa 10-12 minuti per lato. Il momento più delicato è girare il tortino: basta aiutarsi con un piatto piano, proprio come si fa con una frittata.

Quando entrambi i lati sono ben dorati e croccanti, il tortino è pronto. Lasciarlo riposare qualche minuto prima di tagliarlo aiuta a mantenere la forma e a far stabilizzare il ripieno filante.

Il segreto per una crosticina perfetta

Il trucco per ottenere un esterno dorato e croccante è non avere fretta. Una fiamma troppo alta rischia di bruciare la superficie lasciando l’interno poco compatto.

Un altro consiglio utile è asciugare bene la mozzarella, se si sceglie questo tipo di formaggio. Troppa umidità potrebbe rendere il ripieno acquoso e compromettere la consistenza.

Per una croccantezza extra, si può aggiungere un cucchiaio di pangrattato all’impasto oppure spolverarne un po’ sulla superficie prima della cottura.

Varianti da provare

Questo tortino in padella si presta a infinite personalizzazioni. Si può arricchire con prosciutto cotto a dadini, speck croccante o salame a cubetti per una versione più ricca.

Per chi preferisce una variante vegetariana più aromatica, si possono aggiungere erbe come rosmarino tritato, timo o prezzemolo fresco.

Un’altra idea è inserire al centro spinaci saltati in padella e ben strizzati insieme al formaggio, per un ripieno ancora più saporito.

Perché è ideale per chi ha poco tempo

Uno dei punti di forza di questa preparazione è la semplicità. Non servono tecniche elaborate né strumenti particolari. È una soluzione pratica che permette di portare in tavola qualcosa di gustoso senza stress.

Inoltre, è una ricetta economica, perfetta per chi vuole cucinare bene senza spendere troppo. Le patate sono tra gli ingredienti più accessibili e il formaggio può essere scelto in base a ciò che si ha già in frigorifero.