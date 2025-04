Pasquetta fa rima con pic-nic all’aria aperta (tempo permettendo). Che sia in campagna, al mare, in montagna o semplicemente in un parco cittadino, la tradizione vuole che il lunedì dell’Angelo sia dedicato a una giornata all’insegna del relax, del cibo condiviso e della buona compagnia. Se sei in cerca di qualche idea per una ricetta veloce e perfetta per un pic-nic, una delle soluzioni ideali è quella di preparare dei rustici al prosciutto cotto e provola.

Perfetti da servire sia caldi che freddi, i rustici sono l’idea vincente per chi cerca una ricetta veloce ma di grande effetto, da inserire nel cestino del pic nic senza rinunciare al gusto.

Rustici prosciutto cotto e provola

I rustici prosciutto cotto e provola sono perfetti per ogni occasione, ma nel contesto di Pasquetta diventano una vera e propria coccola culinaria da condividere. La loro comodità sta non solo nel fatto che possono essere preparati in anticipo, ma anche nella facilità con cui possono essere trasportati e consumati senza dover usare posate. Sono anche una soluzione antispreco se si ha del prosciutto cotto da consumare o avanzi di formaggio da utilizzare.

Ingredienti per circa 10 rustici

Per preparare questi rustici sfiziosi occorrono pochi ingredienti, facilmente reperibili e che si trovano spesso già in casa:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare (circa 230 grammi)

150 grammi di prosciutto cotto affettato sottile

150 grammi di provola dolce o affumicata

1 uovo (circa 60 grammi) per spennellare

Un pizzico di pepe nero (facoltativo)

Semi di sesamo o di papavero per decorare (opzionale)

Preparazione

Per cominciare, si stende la pasta sfoglia su un piano di lavoro mantenendo la sua carta forno. Si divide idealmente il rettangolo in tre parti uguali, che verranno poi farcite con il prosciutto cotto e la provola tagliata a fettine sottili. È importante non eccedere con il ripieno per evitare che fuoriesca durante la cottura. Una volta sistemato il ripieno su ogni striscia, si ripiega la sfoglia su se stessa creando dei rotolini.

Con l’aiuto di un coltello ben affilato, si tagliano i rotolini in piccoli cilindri da circa 5 centimetri. Si posizionano i rustici su una teglia rivestita di carta forno, distanziandoli leggermente tra loro. A questo punto si spennellano con l’uovo sbattuto e, se lo si desidera, si possono cospargere con semi di sesamo o papavero per aggiungere un tocco decorativo e croccante.

La cottura avviene in forno statico già caldo a 200°C per circa 20 minuti, o fino a quando i rustici non risulteranno dorati e ben gonfi. Una volta sfornati, è consigliabile lasciarli intiepidire su una griglia, così che mantengano la loro fragranza.

Rustici, perfetti a Pasquetta

I rustici prosciutto cotto e provola sono ideali per il pic nic di Pasquetta non solo per la loro praticità, ma anche per la capacità di accontentare tutti. Non richiedono posate, si mangiano facilmente con le mani e sono perfetti per essere condivisi. Possono essere serviti come antipasto, come secondo piatto veloce o semplicemente come spuntino durante la giornata all’aria aperta.

Inoltre, la possibilità di prepararli in anticipo e conservarli in frigo per uno o due giorni li rende una soluzione perfetta anche per chi ha poco tempo da dedicare alla cucina durante le festività. Possono essere riscaldati leggermente prima della partenza oppure gustati a temperatura ambiente, senza perdere sapore o consistenza.

Un’altra caratteristica che li rende perfetti per il pic nic è la loro versatilità. Chi è vegetariano, ad esempio, può sostituire il prosciutto con delle verdure grigliate come zucchine o melanzane, oppure con un mix di formaggi. Allo stesso modo, si può optare per una versione più ricca aggiungendo della besciamella o delle salse leggere all’interno.

Il vino giusto da abbinare

Se si desidera accompagnare i rustici con un buon bicchiere di vino, l’abbinamento ideale è con un bianco leggero e fresco, come un Vermentino o un Pinot Grigio. La delicatezza del prosciutto cotto e la cremosità della provola si sposano bene con note floreali e fruttate, capaci di rinfrescare il palato e completare l’esperienza gustativa.