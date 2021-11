Scarponcini antinfortunistici: caratteristiche e migliori modelli del momento

Tutti i lavoratori devono avere la certezza di poter svolgere la loro mansione nella massima sicurezza. Ogni lavoro presenta un suo livello di rischio: per questo è importante che il personale venga dotato degli adeguati dispositivi di protezione. Un ruolo importantissimo è quello svolto dalle calzature antinfortunistiche, che sono in grado di proteggere i piedi dal rischio di urti, cadute ed altri pericoli che si possono presentare negli ambienti di lavoro.

Sicurezza, comodità ed affidabilità sono le caratteristiche fondamentali di tutte le scarpe da lavoro. Va però aggiunto che in commercio è possibile trovare diverse tipologie di calzature, in modo da permettere di trovare la soluzione più adatta per ogni tipo di esigenza lavorativa e personale. Una delle scelte più apprezzate da chi lavora in ambienti pericolosi è rappresentata dagli scarponcini infortunistici: scopriamo le loro qualità ed i modelli più richiesti.

Dove trovare i migliori modelli di scarpe da lavoro

La scelta della scarpa antinfortunistica deve essere fatta in relazione al tipo di lavoro e all'ambiente in cui questo viene svolto ed alle caratteristiche della persona che deve indossarla. Per questo il mercato offre un'ampia scelta di modelli.

Il catalogo online di questa ditta specializzata nella fornitura per aziende ed industrie consente di filtrare i prodotti in base alle caratteristiche desiderate. Oltre al marchio, infatti, è possibile selezionare gli scarponcini antinfortunistici in base alla misura, al genere, ai materiali, al tipo di chiusura ed altre qualità quali la resistenza all’acqua, alla penetrazione e agli urti o la presenza di una suola antiscivolo.

Le caratteristiche degli scarponcini antinfortunistici

I modelli più diffusi sono quelli che solitamente vengono chiamati scarponcini di sicurezza. Sono calzature dotate di un puntale rinforzato che protegge dagli urti l’alluce e la parte più estrema del piede. Si tratta della calzatura ideale per chi lavora in ambienti pericolosi e dove si movimentano oggetti pesanti: non a caso è la scarpa più indossata da chi lavora nei magazzini. Il puntale può essere d’acciaio, resistente ma pesante, o in materiale composito, più leggero.

Nei luoghi di lavoro che presentano dei livelli di rischio più alto è necessario indossare scarpe più robuste, in grado di offrire una maggiore protezione. Rientrano in questa categoria gli stivali Rigger: si distinguono per la loro elevata resistenza all’abrasione ed alla penetrazione, quindi mettono al sicuro il piede dal pericolo di taglio. Questi stivaletti antinfortunistici vengono impiegati in diversi ambiti, in particolare in quelli in cui si ha a che fare con i macchinari pesanti.

In alcuni casi è necessario indossare delle calzature impermeabili: solo in questo modo il lavoratore può svolgere il suo compito nel massimo comfort e sicurezza anche in condizioni ambientali avverse e negli ambienti più umidi. Chi invece frequenta luoghi in cui vengono maneggiati oli o prodotti chimici ha bisogno di calzature particolari, che garantiscano la massima resistenza sia al grasso che agli acidi. Sul sito di RS Components sono disponibili anche le calzature antibatteriche specifiche per chi lavora in laboratorio.

Chiaramente, quando si parla di scarponcini antinfortunistici, la prima qualità che deve emergere è la sicurezza. Però non deve mancare mai neanche la comodità: queste calzature devono essere indossate per diverse ore consecutivamente, quindi devono essere anche confortevoli. In altre parole, non si può mai prescindere dalla qualità.