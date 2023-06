SupportHost acquisisce Web4web: cresce il settore dell’hosting all’avanguardia

Al giorno d’oggi avere un sito web è fondamentale ed è per questo che sempre più aziende ingaggiano dei professionisti a cui commissionare il proprio sito web. Uno degli strumenti essenziali per iniziare a crearne uno è l’hosting, cioè lo “spazio virtuale” sul quale saranno ospitati i contenuti, le immagini e tutti ciò che è contenuto nel sito web.

A fornire questo tipo di servizi sono aziende che, oltre alla vendita di hosting e domini, offrono anche tanti altri servizi come VPS Cloud e server dedicati. Oggi ci concentriamo sul successo raggiunto da un’azienda che opera in questo mercato e che, grazie alla capacità di offrire servizi di qualità a prezzi concorrenziali ha raggiunto un traguardo molto importante. Ci riferiamo a Suppothost azienda specializzata in web hosting, che ha recentemente acquisito Web4web e che ha già in programma tanti nuovi obiettivi per il proprio futuro.

L’azienda: una storia che parte da lontano

L’avventura di SupportHost ha avuto inizio nel 2010 con il primo lancio sul mercato, occasione che ha aperto le porte ai primi clienti desiderosi di un servizio di hosting affidabile. Fin dai primi anni di servizio SupportHost ha puntato l’attenzione sulla soddisfazione dei propri clienti, dimostrando competenza e dedizione nell’assisterli per ogni esigenza o bisogno. Il traguardo dei primi 1000 ticket risolti, raggiunto nel dicembre 2010, testimonia l’impegno dell’azienda nel fornire un servizio di supporto impeccabile.

SupportHost ha continuato a crescere negli anni successivi, guadagnandosi la fiducia di un numero sempre maggiore di clienti. Nel 2011, infatti, ha festeggiato con orgoglio l’arrivo dei primi 100 clienti, confermando il successo acquisito e consolidato nel settore dell’hosting online. L’azienda ha costantemente cercato di migliorare i propri servizi, aggiornando il design del sito web e il ventaglio di servizi per offrire una sempre migliore esperienza d’uso ai propri clienti.

L’espansione attraverso le acquisizioni

SupportHost non si è mai accontentata dei traguardi raggiunti. Al contrario ha continuato a cercare sempre nuove opportunità di miglioramento per spostare sempre più avanti le proprie ambizioni. Nel corso degli anni ha acquisito diverse società di hosting, ampliando la propria base clienti e portando avanti la missione di fornire servizi di alta qualità. Nel 2019, con l’acquisizione di Playahosting ha integrato con successo un nuovo nutrito gruppo di clienti nel proprio sistema. Nel biennio successivo ha acquisito altre due aziende, cioè KarmaHost e Welio.it, con l’impegno di garantire una transizione senza intoppi per i nuovi clienti acquisiti.

L’attenzione al cliente e all’innovazione

SupportHost ha sempre posto grande enfasi sulla soddisfazione dei clienti. Nel corso degli anni, infatti, l’azienda ha investito grandi risorse nell’innovazione tecnologica. Per esempio l’apertura di un canale YouTube, dedicato a video tutorial su hosting e CMS, ha offerto ai clienti risorse preziose per sfruttare i servizi hosting che offre.

Inoltre l’introduzione di nuovi piani hosting con maggiori risorse, sempre mantenendo i prezzi accessibili, ha dimostrato l’impegno di quest’azienda nel rimanere al passo con i tempi e sempre dalla parte del consumatore.

La nuova acquisizione: Web4web

La più recente acquisizione di SupportHost è stata Web4web, un’azienda fondata nel 2007 che ha sperimentato una crescita significativa fino al 2014. Oggi, nel 2023, hanno deciso di unirsi a SupportHost per offrire ai propri clienti un servizio migliore.

SupportHost ha migrato tutti i clienti di Web4web dai loro vecchi server (con DirectAdmin) ai propri server con cPanel, offrendo un’infrastruttura moderna e all’avanguardia. Inoltre i clienti di Web4web sono stati trasferiti ai piani hosting di SupportHost, che offrono maggiori risorse senza aumento dei prezzi, garantendo elevati livelli di assistenza e di efficienza.

Questa acquisizione rappresenta un passo avanti nell’obiettivo di crescita e sviluppo di SupportHost. Non resta altro da fare che continuare a seguire SupportHost per scoprire le prossime novità in arrivo sul mercato degli hosting web.