La torta pasqualina è uno dei simboli più autentici della tradizione italiana, in particolare della Liguria. Preparata soprattutto durante il periodo di Pasqua, questa torta salata racchiude sapori semplici ma intensi, con una combinazione perfetta di verdure, formaggio e uova. Nata a Genova secoli fa, è uno di quei piatti che sembrano semplici da descrivere e complessi da eseguire, non per via di ingredienti difficili da trovare, ma per una serie di dettagli tecnici che nella tradizione si tramandavano di madre in figlia e che oggi rischiano di andare perduti tra le versioni semplificate e le scorciatoie che si trovano ovunque online.

Cerchiamo allora di recuperare quella tradizione nel modo più fedele possibile: la sfoglia tirata sottilissima a mano, il ripieno di bietole e ricotta condito con maggiorana fresca, le uova intere nascoste nel ripieno che si rivelano solo al taglio. Nessuna pasta sfoglia del supermercato, nessuna scorciatoia. Solo la ricetta vera, con tutti i passaggi spiegati in modo che chiunque possa riuscirci, anche alla prima volta.

La storia: perché si chiama pasqualina e cosa la rende unica

La torta pasqualina ha origini antichissime che risalgono almeno al Quattrocento, quando Genova era una delle repubbliche marinare più potenti del Mediterraneo. Veniva preparata tradizionalmente per la Pasqua perché gli ingredienti che la compongono sono tutti simbolicamente legati alla stagione e alla festa: le bietole o gli erbaggi di primavera appena raccolti, le uova che simboleggiano la rinascita, la ricotta fresca di stagione.

La tradizione vuole che la sfoglia originale fosse composta da trentatré strati sottilissimi, uno per ogni anno di vita di Cristo. Nella pratica domestica moderna si lavora con un numero molto più gestibile di strati, ma il principio rimane lo stesso: la sfoglia deve essere tirata fino a diventare quasi trasparente, talmente sottile da poter leggere un giornale attraverso di essa. È questo che distingue una torta pasqualina autentica da qualsiasi imitazione, non la ricotta, non le bietole, ma quella sfoglia croccante e fragilissima che scricchiola sotto il coltello al taglio.

Gli ingredienti per una torta da 6 a 8 persone

Per la sfoglia:

400 g di farina 00

200 ml di acqua tiepida

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

1 pizzico di sale

Olio extravergine di oliva q.b. per ungere gli strati

Per il ripieno:

1 kg di bietole fresche (o un mix di spinaci e borragine)

500 g di ricotta di pecora o vaccina ben scolata

100 g di parmigiano reggiano grattugiato

6 uova intere

2 tuorli d’uovo per il ripieno

Maggiorana fresca in abbondanza

Noce moscata q.b.

Sale e pepe q.b.

Il primo segreto: la sfoglia

L’impasto della sfoglia si prepara mescolando la farina con il sale, aggiungendo l’olio e poi l’acqua tiepida poco alla volta fino a ottenere un impasto liscio, morbido e non appiccicoso. Va lavorato energicamente per almeno dieci minuti sul piano infarinato, fino a quando diventa elastico e setoso al tatto. A questo punto si divide in otto palline di dimensioni uguali, si copre con un canovaccio umido e si lascia riposare per almeno trenta minuti a temperatura ambiente. Questo riposo è fondamentale: il glutine si rilassa e la sfoglia diventa molto più facile da tirare senza strapparsi.

Ogni pallina va stesa con il mattarello sul piano leggermente infarinato, partendo dal centro verso i bordi con movimenti decisi e progressivi, fino a ottenere un disco sottilissimo, quasi trasparente. Più sottile riesci a tirarla, più la torta sarà autentica e croccante. Se si strappa in qualche punto non è un problema: si sovrappone semplicemente.

Il secondo segreto: il ripieno

Le bietole vanno lavate, lessate in acqua salata per pochi minuti e poi strizzate con energia tra le mani per eliminare tutta l’acqua possibile. Questo passaggio è il più importante per la riuscita del ripieno: se le bietole rimangono umide inzuppano la sfoglia dal basso e la torta diventa molliccio invece di croccante. Una volta strizzate bene, si tritano grossolanamente al coltello, non troppo fine, perché la texture deve restare presente.

In una ciotola grande si mescolano le bietole tritate con la ricotta ben scolata, il parmigiano, i due tuorli d’uovo, la maggiorana fresca tritata in abbondanza, la noce moscata grattugiata al momento, sale e pepe. La maggiorana non è un dettaglio secondario: è il profumo che distingue la torta pasqualina ligure da qualsiasi altra torta di verdure, e deve essere fresca. La maggiorana secca dà un risultato completamente diverso e infinitamente meno profumato. Il ripieno deve risultare compatto e asciutto, e se sembra troppo morbido è sufficiente aggiungere qualche cucchiaio di parmigiano in più.

Il terzo segreto: assemblaggio e le uova

Prendete uno stampo rotondo di circa 28 o 30 centimetri di diametro, ungetelo generosamente con olio e adagiate il primo disco di sfoglia lasciando che i bordi sforino abbondantemente. Spennellate la superficie con olio extravergine e adagiate il secondo disco sopra, ungendo ancora. Ripetete con il terzo e il quarto disco, ungendo tra uno strato e l’altro. Questa stratificazione con l’olio è ciò che crea la struttura croccante e sfogliata caratteristica della torta.

Versate tutto il ripieno di bietole e ricotta sugli strati di sfoglia e livellatelo con il dorso di un cucchiaio, lasciando uno spazio di circa un centimetro dai bordi. Ora arriva il momento più caratteristico dell’intera ricetta: con il dorso di un cucchiaio create quattro o sei incavi nel ripieno, abbastanza profondi da contenere un uovo intero. Rompete un uovo in ogni incavo, aggiungete un pizzico di sale su ogni tuorlo e procedete immediatamente a chiudere la torta.

Adagiate il quinto disco di sfoglia sul ripieno con le uova, ungete, poi il sesto, il settimo e l’ottavo, ungendo tra uno strato e l’altro. Ripiegate i bordi della sfoglia inferiore verso l’alto, arrotolandoli su se stessi per creare un bordo sigillato e decorativo. Spennellate la superficie con olio, bucherellate con uno stecchino in più punti per permettere al vapore di uscire durante la cottura, e incidete leggermente la superficie con un coltello affilato per creare un motivo decorativo a raggiera che aiuta anche a identificare dove si trovano le uova al taglio.

La cottura

La torta pasqualina va cotta in forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 45 o 50 minuti, fino a quando la superficie è dorata e croccante in modo uniforme. Se la superficie dovesse colorirsi troppo velocemente prima che il ripieno sia cotto, è sufficiente coprirla con un foglio di carta alluminio e proseguire la cottura. Negli ultimi 5 minuti si può alzare la temperatura a 200 gradi per garantire una superficie finale particolarmente croccante e dorata.

Una volta sfornata, va lasciata raffreddare su una griglia per almeno 20 o 30 minuti prima di tagliarla. La torta pasqualina è buona calda, tiepida e fredda. In molte famiglie liguri viene preparata il sabato e consumata il giorno di Pasqua a temperatura ambiente, quando i sapori si sono amalgamati ulteriormente e la sfoglia ha acquisito una consistenza ancora più friabile.

Gli errori da evitare

Ci sono tre errori che quasi tutti commettono la prima volta e che compromettono il risultato finale. Il primo è non strizzare abbastanza le bietole, con il risultato di una torta bagnata sul fondo. Il secondo è tirare la sfoglia troppo spessa, ottenendo una torta gommosa invece che croccante. Il terzo è non usare abbastanza olio tra gli strati, che è quello che crea la sfogliatura caratteristica.

Se si vuole anticipare la preparazione, l’impasto della sfoglia può essere fatto il giorno prima e conservato in frigorifero avvolto nella pellicola: va semplicemente riportato a temperatura ambiente per mezz’ora prima di tirarlo. Il ripieno può essere preparato anch’esso il giorno prima e conservato in frigorifero, aggiungendo le uova intere solo al momento dell’assemblaggio finale.