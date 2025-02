Il tortino di riso e patate al forno è un piatto unico, versatile e gustoso che riesce a mettere d’accordo tutta la famiglia. Questa ricetta, semplice da preparare, è anche una valida opzione per chi deve seguire una dieta priva di glutine, grazie all’utilizzo di ingredienti naturalmente gluten-free.

Tortino di riso e patate, gli ingredienti

Ecco gli ingredienti necessari per una teglia da quattro porzioni:

250 g di riso (preferibilmente riso Arborio o Carnaroli)

400 g di patate

200 g di mozzarella o scamorza (per una variante più saporita)

100 g di parmigiano grattugiato

2 uova medie

200 ml di latte intero

30 g di burro

30 g di pangrattato senza glutine

Sale e pepe q.b.

Noce moscata a piacere

Olio extravergine di oliva per ungere la teglia

Preparazione

Per iniziare, è importante cuocere il riso al dente. Porta a ebollizione abbondante acqua salata in una pentola e aggiungi il riso. Cuoci per circa 10-12 minuti, quindi scolalo e trasferiscilo in una ciotola capiente per farlo raffreddare leggermente.

Nel frattempo, occupati delle patate. Sbucciale e tagliale a dadini piccoli per accelerare la cottura. Metti i pezzi di patata in una pentola con acqua fredda leggermente salata e porta a ebollizione. Cuoci fino a quando le patate saranno morbide, ma non completamente sfaldate, il che richiederà circa 10 minuti. Scolale e schiacciale con uno schiacciapatate o una forchetta fino a ottenere una purea liscia.

A questo punto, prepara il composto per il tortino. Nella ciotola con il riso, aggiungi le patate schiacciate, le uova, il latte e il parmigiano grattugiato. Insaporisci con un pizzico di sale, pepe e una grattugiata di noce moscata. Mescola il tutto con cura, assicurandoti che gli ingredienti si amalgamino bene e formino un impasto uniforme.

Una volta pronto l’impasto, è il momento di assemblare il tortino. Ungi una teglia da forno con un filo d’olio extravergine di oliva e spolvera il fondo con il pangrattato senza glutine. Questo passaggio è fondamentale per evitare che il tortino si attacchi alla teglia e per ottenere una base croccante.

Versa metà del composto di riso e patate nella teglia, livellandolo con il dorso di un cucchiaio per creare uno strato uniforme. Distribuisci la mozzarella tagliata a cubetti su tutta la superficie, cercando di coprire bene ogni angolo per garantire una farcitura cremosa. Aggiungi il restante composto di riso e patate, livellandolo nuovamente.

Spolvera la superficie con un mix di pangrattato senza glutine e parmigiano grattugiato. Aggiungi qualche fiocco di burro qua e là per favorire la gratinatura e ottenere una crosticina dorata e croccante.

Preriscalda il forno a 180°C in modalità ventilata. Inforna il tortino e cuoci per circa 30-35 minuti, o fino a quando la superficie sarà ben dorata. Per ottenere una gratinatura ancora più intensa, puoi accendere il grill negli ultimi 5 minuti di cottura, ma fai attenzione a non bruciare il pangrattato.

Una volta pronto, sforna il tortino e lascialo intiepidire per qualche minuto prima di servirlo. Questo passaggio aiuta a far compattare gli strati e rende più semplice porzionarlo.

Esempi di varianti

Il tortino di riso e patate al forno è una ricetta estremamente versatile, che si presta a numerose varianti. Per esempio, puoi arricchirlo con verdure di stagione, come zucchine, spinaci o carciofi, per aggiungere una nota di freschezza e colore.

Se preferisci un sapore più deciso, sostituisci la mozzarella con un formaggio stagionato o affumicato, come il provolone o il caciocavallo. Anche l’aggiunta di spezie, come paprika o curcuma, può donare un tocco originale al piatto.

Per una versione completamente vegetariana, puoi omettere le uova e utilizzare una bevanda vegetale non zuccherata al posto del latte. Inoltre, se vuoi ridurre le calorie, puoi optare per il latte scremato e limitare l’uso del burro.

Questo tortino può essere preparato in anticipo e conservato in frigorifero fino al momento della cottura. È anche un’ottima soluzione per riciclare avanzi di riso già cotto o patate lessate, trasformandoli in un piatto completamente nuovo.