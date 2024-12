Bere una tazza di caffè o tè ogni giorno non è solo un piacere, ma potrebbe anche essere una scelta salutare con effetti protettivi contro il tumore alla bocca e alla gola. Un recente studio suggerisce un’associazione tra il consumo regolare di queste bevande e una significativa riduzione del rischio di sviluppare tumori nella zona della testa e del collo. Grazie ai composti bioattivi presenti nel caffè e nel tè, queste bevande sembrano avere un effetto benefico contro il cancro e le infiammazioni, suggerendo una connessione che merita ulteriori approfondimenti.

Questa scoperta arriva da un’analisi dettagliata che ha preso in esame i dati di 14 studi precedenti, offrendo una visione più ampia e completa del potenziale impatto positivo del caffè e del tè sulla salute. Le implicazioni sono promettenti: abitudini quotidiane come bere caffè, anche decaffeinato, o una tazza di tè, possono fare la differenza nella prevenzione di patologie serie come i tumori alla bocca e alla gola.

Lo studio

La ricerca, pubblicata sulla rivista Cancer dell’American Cancer Society, ha analizzato i dati di quasi 25.000 individui, tra cui oltre 9.500 persone con tumori alla testa e al collo e circa 15.000 individui sani. I partecipanti sono stati monitorati rispetto alle loro abitudini di consumo di caffè, tè e altre bevande, prendendo in considerazione anche fattori come il fumo e l’alcol, noti per aumentare il rischio di tumori in queste aree del corpo.

Dai risultati è emerso che chi beveva più di quattro tazzine di caffè al giorno aveva un rischio ridotto del 30% di sviluppare il cancro alla bocca e del 22% per quello alla gola, rispetto ai non bevitori. Anche il caffè decaffeinato ha mostrato benefici significativi, con una riduzione del rischio di tumore alla bocca del 25%. Per quanto riguarda il tè, il consumo è stato associato a una diminuzione del 29% del rischio di tumore alla gola, sebbene bere più di una tazza al giorno possa aumentare il rischio di cancro alla laringe del 38%.

Perché caffè e tè proteggono?

Il segreto sembra risiedere nei composti bioattivi contenuti in queste bevande, noti per le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Questi composti, tra cui i polifenoli, sono in grado di neutralizzare i radicali liberi, ridurre lo stress ossidativo e combattere l’infiammazione cronica, tutti fattori che possono contribuire allo sviluppo del cancro.

Il caffè, ad esempio, contiene sostanze come l’acido clorogenico e i diterpeni, che hanno dimostrato capacità di inibire la proliferazione delle cellule tumorali e di proteggere il DNA dai danni. Anche il tè, in particolare il tè verde, è ricco di catechine, potenti antiossidanti che possono modulare i processi infiammatori e rallentare la crescita delle cellule tumorali.

Secondo gli autori dello studio, i benefici osservati si estendono anche al caffè decaffeinato, suggerendo che non è la caffeina il principale responsabile dell’effetto protettivo, ma piuttosto altri composti presenti naturalmente nel caffè.

Un consumo consapevole

Se bere caffè e tè ogni giorno può contribuire a ridurre il rischio di cancro alla bocca e alla gola, è importante sottolineare che questi benefici sono strettamente legati a un consumo moderato e consapevole. Gli esperti raccomandano di evitare un eccesso di zucchero o latte, che potrebbe alterare le proprietà benefiche di queste bevande, e di scegliere metodi di preparazione che preservino la qualità dei composti bioattivi, come il caffè filtrato o il tè preparato con acqua a temperatura controllata.

Altrettanto rilevante è considerare che i benefici del caffè e del tè non possono compensare gli effetti negativi di comportamenti a rischio come il fumo o il consumo eccessivo di alcol. Anzi, l’effetto protettivo di queste bevande sembra essere particolarmente significativo per le persone che adottano uno stile di vita sano e bilanciato.

Differenze nei risultati

Uno degli aspetti più interessanti dello studio è la variabilità degli effetti osservati tra i diversi tipi di tumori della testa e del collo. Ad esempio, mentre il consumo di caffè è stato associato a una riduzione generale del rischio per vari tipi di cancro, il tè ha mostrato effetti protettivi più specifici, come la diminuzione del rischio di tumore alla gola, ma con un possibile aumento del rischio di tumore alla laringe in caso di consumo eccessivo.

Queste differenze potrebbero essere spiegate dalla composizione chimica unica di ciascuna bevanda, che interagisce in modo diverso con i tessuti e i processi biologici coinvolti nello sviluppo del cancro. Inoltre, il modo in cui il caffè e il tè vengono consumati, come la temperatura della bevanda, potrebbe influenzare i risultati. Studi precedenti hanno infatti evidenziato che bere bevande molto calde potrebbe aumentare il rischio di cancro all’esofago, indipendentemente dal tipo di bevanda.

Gli autori dello studio sottolineano che, nonostante i risultati promettenti, è necessario approfondire ulteriormente la ricerca per comprendere meglio il ruolo del caffè e del tè nella prevenzione del cancro. Ad esempio, sarebbe utile analizzare come fattori genetici, stili di vita e abitudini alimentari possano influenzare l’effetto di queste bevande sulla salute.

Inoltre, lo studio apre la strada a nuove opportunità per sviluppare bevande funzionali o integratori alimentari basati sui composti bioattivi del caffè e del tè, offrendo un ulteriore strumento per la prevenzione delle malattie oncologiche.