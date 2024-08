Tutti usano la lavastoviglie, ma in pochi sanno come caricarla correttamente: fai così e diventerai ricco

Caricare in modo corretto la lavastoviglie, nessuno sa come si fa: i consigli da seguire per non commettere errori.

La lavastoviglie è tra quegli elettrodomestici che l’avvento della tecnologia ha portato nelle nostre case. Una grandissima comodità che ci permette di ottenere, con il minimo sforzo, stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate. Così utile, che una volta provata non si riuscir più a farne a meno.

Ovviamente, così come capita per tutto gli altri tipi di apparecchi elettrici e che hanno a che fare con sporco e acqua, anche la lavastoviglie necessita di una pulizia accurata e soprattutto periodica. Solo in questo modo, infatti, si minimizzeranno i consumi, ottenendo il massimo della resa.

Inoltre, una lavastoviglie sempre ben pulita durerà sicuramente di più rispetto ad una che viene trascurata e poco igienizzata. Ma solo questo non basta, perché affinché possa durare davvero parecchio è anche importante caricarla in modo corretto.

Caricare la lavastoviglie senza commettere errori: i consigli da seguire per non rischiare di danneggiarla

C’è un pensiero comune, del tutto sbagliato, in cui si pensa che per far sì che una lavastoviglie funzioni nel migliore dei modi sia sufficiente pulirla. In realtà, non è affatto così. Infatti, è indispensabile anche caricarla in modo corretto. Oggetti messi a caso, manici sporgenti o anche utensili appuntiti possono rischiare di danneggiare irrimediabilmente la lavastoviglie, costringendo poi a spendere una somma notevole per rimetterla in sesto.

Per usare correttamente la lavastoviglie è importante fare una netta distinzione tra ciò che può essere lavato al suo interno e cosa invece è meglio lavare a mano. Una volta fatta questa piccola divisione, sarà altrettanto importante capire cosa deve andare nel cestello inferiore e cosa nel cestello superiore.

Nella parte in alto, andrà messo tutto ciò che è più piccolo, come tazze, tazzine, bicchieri rivolti con l’apertura verso il basso. Anche pentolini, mestoli e vari utensili da cucina devono necessariamente andare nella parte superiore della lavastoviglie.

Cosa invece deve essere messo nella parte inferiore? In questo scomparto ci andrà tutto ciò che risulta essere più voluminoso. Pentole e padelle prima di tutto, poi andranno messi piatti, vassoi e scodellami di vario genere.

Inoltre, ogni tipo di stoviglia dovrà prima essere pulita per eliminare lo sporco più grosso e per rimuovere eventuali residui di cibo. Poi si dovranno inserire i prodotti scelti per il lavaggio ed infine impostare il programma giusto in base al carico e al tipo di sporco che c’è da trattare. E sarà seguendo questi piccoli accorgimenti che non si correrà alcun tipo di rischio.