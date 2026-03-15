Un cous cous mediterraneo semplice, veloce e perfetto per un pranzo leggero
Quando si ha poco tempo per cucinare ma non si vuole rinunciare a un piatto gustoso e nutriente, il cous cous può essere una soluzione perfetta. Versatile, leggero e facile da preparare, questo ingrediente è sempre più presente nelle cucine di chi cerca ricette veloci ma equilibrate.
In particolare, il cous cous in versione mediterranea è ideale per un pranzo rapido, una cena leggera o persino da portare al lavoro. Bastano pochi ingredienti freschi e in meno di venti minuti si può ottenere un piatto completo, ricco di sapore e perfetto per tutta la famiglia.
Grazie alla presenza di verdure e olio extravergine d’oliva, questo piatto è anche molto equilibrato dal punto di vista nutrizionale.
Un piatto semplice ma ricco di sapore
Il cous cous è un alimento molto diffuso nella cucina nordafricana, ma negli ultimi anni è diventato popolare anche nella cucina mediterranea. La sua praticità è uno dei motivi principali del suo successo.
Infatti, la maggior parte delle versioni disponibili nei supermercati è precotta e necessita solo di pochi minuti per essere pronta.
Questo significa che non serve passare molto tempo ai fornelli. In pochi passaggi si può preparare una base leggera e soffice da arricchire con gli ingredienti che si preferiscono.
La versione mediterranea è una delle più apprezzate perché combina ingredienti freschi e semplici come pomodorini, zucchine e olio extravergine d’oliva.
Gli ingredienti per prepararlo
Per preparare questo cous cous servono pochi ingredienti facilmente reperibili.
Ingredienti per 2 persone
- 160 g di cous cous precotto
- 1 zucchina
- 10 pomodorini
- 80 g di feta (facoltativa)
- 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva
- qualche foglia di basilico fresco
- sale e pepe q.b.
Come prepararlo in pochi minuti
Per prima cosa portate a ebollizione circa 160 ml di acqua leggermente salata. Versate il cous cous in una ciotola capiente e aggiungete l’acqua calda. Coprite con un coperchio o con della pellicola e lasciate riposare per circa cinque minuti.
Nel frattempo lavate le verdure. Tagliate la zucchina a piccoli cubetti e dividete i pomodorini a metà.
Scaldate una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e fate saltare le zucchine per alcuni minuti finché diventano morbide e leggermente dorate. Aggiungete poi i pomodorini e lasciate cuocere ancora per due o tre minuti.
Quando il cous cous ha assorbito tutta l’acqua, sgranatelo con una forchetta per separare bene i chicchi.
A questo punto unite le verdure saltate in padella e mescolate delicatamente. Aggiungete la feta tagliata a cubetti, qualche foglia di basilico fresco e un filo di olio extravergine d’oliva.
Il piatto è pronto per essere servito.
Perché è una scelta sana e leggera
Uno dei motivi per cui il cous cous è così apprezzato è la sua leggerezza. Rispetto ad altri primi piatti più elaborati, questa preparazione è equilibrata e facile da digerire.
Le verdure fresche apportano fibre, vitamine e minerali, mentre l’olio extravergine d’oliva fornisce grassi buoni utili per il benessere dell’organismo.
Se si desidera rendere il piatto ancora più nutriente, è possibile aggiungere ingredienti ricchi di proteine come ceci, tonno o pollo grigliato.
In questo modo il cous cous può diventare un piatto unico completo e perfetto anche per chi segue un’alimentazione equilibrata.
Perfetto anche da portare fuori casa
Un altro vantaggio di questo piatto è che può essere preparato in anticipo e conservato in frigorifero per alcune ore. Anzi, spesso il cous cous diventa ancora più saporito dopo aver riposato un po’.
Per questo motivo è ideale anche come pranzo da portare al lavoro o per un picnic all’aperto. Basta conservarlo in un contenitore ermetico e sarà pronto da gustare in qualsiasi momento della giornata.