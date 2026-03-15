Quando si ha poco tempo per cucinare ma non si vuole rinunciare a un piatto gustoso e nutriente, il cous cous può essere una soluzione perfetta. Versatile, leggero e facile da preparare, questo ingrediente è sempre più presente nelle cucine di chi cerca ricette veloci ma equilibrate.

In particolare, il cous cous in versione mediterranea è ideale per un pranzo rapido, una cena leggera o persino da portare al lavoro. Bastano pochi ingredienti freschi e in meno di venti minuti si può ottenere un piatto completo, ricco di sapore e perfetto per tutta la famiglia.

Grazie alla presenza di verdure e olio extravergine d’oliva, questo piatto è anche molto equilibrato dal punto di vista nutrizionale.

Un piatto semplice ma ricco di sapore

Il cous cous è un alimento molto diffuso nella cucina nordafricana, ma negli ultimi anni è diventato popolare anche nella cucina mediterranea. La sua praticità è uno dei motivi principali del suo successo.

Infatti, la maggior parte delle versioni disponibili nei supermercati è precotta e necessita solo di pochi minuti per essere pronta.

Questo significa che non serve passare molto tempo ai fornelli. In pochi passaggi si può preparare una base leggera e soffice da arricchire con gli ingredienti che si preferiscono.

La versione mediterranea è una delle più apprezzate perché combina ingredienti freschi e semplici come pomodorini, zucchine e olio extravergine d’oliva.

Gli ingredienti per prepararlo

Per preparare questo cous cous servono pochi ingredienti facilmente reperibili.

Ingredienti per 2 persone

160 g di cous cous precotto

1 zucchina

10 pomodorini

80 g di feta (facoltativa)

2 cucchiai di olio extravergine d’oliva

qualche foglia di basilico fresco

sale e pepe q.b.

Come prepararlo in pochi minuti

Per prima cosa portate a ebollizione circa 160 ml di acqua leggermente salata. Versate il cous cous in una ciotola capiente e aggiungete l’acqua calda. Coprite con un coperchio o con della pellicola e lasciate riposare per circa cinque minuti.

Nel frattempo lavate le verdure. Tagliate la zucchina a piccoli cubetti e dividete i pomodorini a metà.

Scaldate una padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e fate saltare le zucchine per alcuni minuti finché diventano morbide e leggermente dorate. Aggiungete poi i pomodorini e lasciate cuocere ancora per due o tre minuti.

Quando il cous cous ha assorbito tutta l’acqua, sgranatelo con una forchetta per separare bene i chicchi.

A questo punto unite le verdure saltate in padella e mescolate delicatamente. Aggiungete la feta tagliata a cubetti, qualche foglia di basilico fresco e un filo di olio extravergine d’oliva.

Il piatto è pronto per essere servito.

Perché è una scelta sana e leggera

Uno dei motivi per cui il cous cous è così apprezzato è la sua leggerezza. Rispetto ad altri primi piatti più elaborati, questa preparazione è equilibrata e facile da digerire.

Le verdure fresche apportano fibre, vitamine e minerali, mentre l’olio extravergine d’oliva fornisce grassi buoni utili per il benessere dell’organismo.

Se si desidera rendere il piatto ancora più nutriente, è possibile aggiungere ingredienti ricchi di proteine come ceci, tonno o pollo grigliato.

In questo modo il cous cous può diventare un piatto unico completo e perfetto anche per chi segue un’alimentazione equilibrata.

Perfetto anche da portare fuori casa

Un altro vantaggio di questo piatto è che può essere preparato in anticipo e conservato in frigorifero per alcune ore. Anzi, spesso il cous cous diventa ancora più saporito dopo aver riposato un po’.

Per questo motivo è ideale anche come pranzo da portare al lavoro o per un picnic all’aperto. Basta conservarlo in un contenitore ermetico e sarà pronto da gustare in qualsiasi momento della giornata.