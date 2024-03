Vacanze in Alto Adige: sport, relax, divertimento e cultura

Scegliere di trascorrere una vacanza in Alto Adige, breve o lunga che sia, è il modo migliore per mettersi dietro le spalle la solita routine quotidiana, fatta anche di attività gratificanti, ma che a volte risulta particolarmente impegnativa, se non addirittura stressante.

Cosa c’è quindi di meglio di uno stacco per dedicarsi alle cose che si amano trascorrendo più tempo con in nostri familiari in un territorio da favola come quello altoatesino, in grado di offrire ai suoi visitatori sport, relax, divertimento e cultura?

Alto Adige: quale zona scegliere per una vacanza?

Scegliendo l’Alto Adige per una vacanza andremo sempre sul sicuro, a prescindere dal periodo scelto. Ogni stagione infatti è in grado di offrire ai turisti qualcosa di particolare, di unico e affascinante. Anche per quanto riguarda le zone, non c’è che l’imbarazzo della scelta; tutto il territorio infatti è perfettamente attrezzato per accogliere i turisti, a cominciare dalle strutture ricettive.

A questo proposito vi suggeriamo di prenotare il vostro soggiorno scegliendo le strutture del gruppo Belvita, tra i top hotel in Alto Adige. Sono infatti tutti hotel 5 stelle o 4 stelle superior e ognuno di essi è in grado di soddisfare gli ospiti più esigenti.

I diversi hotel del circuito sono a conduzione familiare e offrono servizi quali piscine, saune, centri wellness, trattamenti benessere, giardini ecc.

Trovare la struttura che fa al caso vostro è piuttosto facile; è infatti sufficiente collegarsi al portale ufficiale del gruppo, scegliere le aree vacanze dell’Alto Adige che si preferiscono (per esempio Valle Aurina, Dolomiti, Valle Isarco, Merano e dintorni, Bolzano e vigneti, Val Venosta) e il tipo di struttura che si predilige e nel giro di pochi secondi sarete in grado di fare un confronto tra le varie proposte e scegliere quella che vi convince maggiormente.

Cosa fare in Alto Adige?

Una caratteristica dell’Alto Adige è si tratta di un territorio particolarmente versatile in quanto ad attività.

È infatti possibile fare una vacanza all’insegna del wellness e del relax totale oppure è possibile praticare attività sportive di ogni tipo a seconda della stagione.

Durante i mesi invernali il territorio è il regno di attività quali sci alpino, sci di fondo, snowboard, scialpinismo, slittino, ciaspolate ecc.

Negli altri mesi è possibile fare facili escursioni lungo i tantissimi sentieri, ma anche trekking impegnativo, arrampicate, rafting, canyoning, parapendio, equitazione ecc. In ogni zona poi è possibile praticare il ciclismo oppure la MTB. Il tutto circondati da panorami e meraviglie naturali che non possono lasciare indifferenti.

L’Alto Adige si presta comunque anche a vacanze di tipo diverso; questo territorio è infatti ricco di arte, storia e cultura. Forse non tutti sanno che in Alto Adige si trovano ben 800 castelli, alcuni dei quali sono fra i più belli d’Italia.

Vale inoltre la pena di ricordare che da queste parti vi sono moltissimi borghi che sono stati inseriti nella lista de “I Borghi più belli d’Italia”.

Vi sono inoltre città bellissime e ricche di monumenti storici di grande importanza.

Innumerevoli poi sono le iniziative, in qualsiasi stagione, per intrattenere e divertire i tantissimi turisti: eventi, manifestazioni, concerti, sagre paesane, mercatini e via discorrendo. Sicuramente non avrete modo di annoiarvi…