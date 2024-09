Visita la Piramide Cestia a Roma, aperta per la prima volta con mostra d’arte contemporanea

Per la prima volta nella sua storia, la Piramide Cestia, uno dei monumenti più enigmatici e affascinanti di Roma, apre le sue porte al pubblico per ospitare una mostra di arte contemporanea. L’iniziativa, che si svolgerà dal 20 al 22 settembre, rappresenta un’opportunità imperdibile per esplorare non solo la parte esterna di questo imponente mausoleo, ma anche i suoi spazi più nascosti, tra cui la misteriosa camera funeraria.

La Piramide Cestia, costruita tra il 18 e il 12 a.C. come tomba del magistrato romano Gaio Cestio, si erge con i suoi oltre 36 metri di altezza in una posizione unica, a cavallo tra il cimitero acattolico e le mura aureliane. Di solito visibile solo dall’esterno, questa struttura si distingue per la sua forma insolita nel contesto architettonico romano, ispirata chiaramente alle piramidi egizie, ma con un tocco tutto romano.

In questo evento esclusivo, per tre giorni, sarà possibile non solo accedere all’interno della piramide, ma anche vivere un’esperienza immersiva grazie a installazioni site-specific di artisti contemporanei che, per l’occasione, hanno realizzato opere in dialogo con la storia millenaria e il fascino misterioso di questo luogo.

Un progetto di arte contemporanea in un contesto storico unico

La mostra è il frutto del lavoro di tre artisti: Fabrizio Crisafulli, Uemon Ikeda e Melissa Lohman. Ognuno di loro ha creato opere pensate appositamente per essere esposte negli ambienti della Piramide Cestia, valorizzando le suggestioni offerte da questo monumento antico e carico di simbolismo. Questi artisti, come moderni Virgilio, accompagnano i visitatori in un viaggio che, partendo dal giardino esterno, conduce nel cuore della piramide, la camera funeraria, di solito chiusa al pubblico. Durante i tre giorni dell’evento, i visitatori avranno la possibilità di scoprire la parte più intima della piramide, spesso inaccessibile.

Uemon Ikeda, artista giapponese noto per le sue installazioni suggestive, ha concepito un’installazione esterna che trasforma il giardino della piramide. Una ragnatela di fili rossi avvolge lo spazio, creando un’atmosfera di transito che ricorda l’idea dell’Acheronte, il fiume dell’oltretomba nella mitologia greca. Questa opera non è solo una decorazione, ma una vera e propria introduzione al mondo che attende i visitatori all’interno della piramide, fungendo da metafora per il passaggio da una dimensione all’altra.

All’interno della camera funeraria, gli artisti presentano il loro progetto congiunto intitolato “Tramite”. Fabrizio Crisafulli utilizza l’ambiente circostante come base per la sua creazione, definendola un “teatro dei luoghi”. La sua installazione di luce non solo si integra con le decorazioni pompeiane, ma le valorizza, offrendo una nuova prospettiva che invita alla contemplazione. Crisafulli cerca di ricucire i frammenti del passato in una visione rinnovata, trasformando la camera funeraria in uno spazio di immaginazione e riflessione.

Melissa Lohman, d’altro canto, porta il suo corpo a essere parte integrante di questo ambiente. Attraverso una danza eterea, l’artista crea un’esperienza che trascende il confine tra il reale e il surreale. La sua performance si svolge nella penombra, suggerendo una transizione che coinvolge i visitatori, immergendoli in un mondo di sensazioni e visioni che sfidano il tempo e lo spazio.

L’apertura della Piramide Cestia è prevista dal 20 settembre, dalle 16:00 alle 19:00, con orario prolungato il 21 e 22 settembre, dalle 11:30 alle 18:30.

Come visitare la Piramide Cestia

Il progetto, a cura di Diana Carta, è promosso da Sala 1, in collaborazione con la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma.

Ingresso libero

Prenotazione obbligatoria: progettopiramideroma@gmail.com

Nell’e-mail indicare: nominativo, numero dei partecipanti, data e turno d’ingresso desiderato:

turni 20 settembre: 16:00, 17:00, 18.00;

turni 21/22 settembre: 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30.

Gli ingressi all’interno alla camera funeraria saranno contingentati

Appuntamento: Piramide Cestia

Via Raffaele Persichetti, davanti il cancello.

Per informazioni sul progetto, visita salauno.com