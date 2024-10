Weekend di ottobre: ecco quali sono le mete migliori per partire

Volete partire per un weekend di ottobre in Italia o in Europa? Ecco quali sono le mete migliori per un viaggio veloce che vi consente di staccare la spina.

È sempre una buona idea staccare con la routine quotidiana e organizzare un bel viaggetto, anche last minute, in un momento di bassa stagione come il mese di ottobre. Infatti ci sono molti vantaggi per i viaggiatori in questo periodo.

Prima di tutto i prezzi in media sono più bassi rispetto ai periodi di alta stagione, poi non fa ancora così freddo come in inverno e si può godere di bellissimi panorami naturali caratterizzati dai colori tipici di questa stagione.

Se dunque volete delle idee per il vostro viaggio in un weekend di ottobre vediamo subito le mete da non perdere, cominciate a fare le valigie perché sta per arrivare il momento di partire!

Dove andare in un weekend di ottobre in Italia

Viaggiare in autunno è davvero una bella esperienza, non solo perché non c’è la classica ressa di turisti che è tipica del periodo estivo, quando tutti si spostano per andare in vacanza, ma anche perché il clima è meno rigido, non fa né troppo caldo e né troppo freddo, per cui si può godere delle bellezze della natura e del buon cibo senza soffrire troppo.

Se non avete idea di dove andare iniziamo con alcune mete che sono molto adatte per chi non si vuole allontanare dall’Italia ma preferisce trascorrere un weekend alla scoperta delle meraviglie del nostro Paese. Il nostro consiglio è di controllare quali sono le sagre d’autunno in giro per lo Stivale per decidere dove andare, se siete amanti del turismo enogastronomico è un must del periodo.

Ottobre è un mese perfetto per visitare l’Italia, noi vi suggeriamo di fare un giro presso i borghi più belli del Lazio alla scoperta dell’autentica bellezza di luoghi storici che sono ricchi di cultura e dove si può mangiare molto bene assaporando le eccellenze del territorio.

Anche le città d’arte sono perfette da visitare in un weekend di ottobre, al posto delle solite, Roma, Firenze, Milano, ci sono altre mete migliori per partire. Ad esempio Bologna – la città più felice del mondo, Genova alla scoperta dei carrugi, poi Napoli, tra le città più amate dai turisti italiani e Palermo

Infine se volete andare all’estero date uno sguardo alle 10 destinazioni low cost di ottobre e dove andare in vacanza a ottobre spendendo poco.