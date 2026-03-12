WhatsApp introduce una novità molto attesa dagli utenti: la possibilità di trascrivere i messaggi vocali direttamente in testo. La nuova funzione consente di leggere il contenuto degli audio senza doverli necessariamente ascoltare, semplificando la gestione delle conversazioni nelle chat.

L’aggiornamento è stato pensato soprattutto per chi si trova in ambienti rumorosi o per chi, in determinate situazioni, non può riprodurre un messaggio vocale. Grazie alla trascrizione, sarà possibile consultare rapidamente il contenuto del messaggio come se fosse un normale testo.

Questa novità rappresenta anche un passo importante per migliorare l’accessibilità della piattaforma, rendendo la comunicazione più inclusiva per gli utenti che hanno difficoltà ad ascoltare gli audio.

Con questa funzione WhatsApp si allinea inoltre ad altri servizi di messaggistica che offrono strumenti simili. Tra questi c’è anche Telegram, che da tempo permette agli utenti di convertire i messaggi vocali in testo.

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la privacy. La trascrizione dei messaggi vocali viene infatti generata direttamente sul dispositivo dell’utente e rimane protetta dalla crittografia end-to-end. In questo modo né WhatsApp né terze parti possono accedere al contenuto dei messaggi o delle trascrizioni.

Come attivare la trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp

La funzione di trascrizione dei messaggi vocali non è attiva automaticamente. Gli utenti devono abilitarla manualmente dalle impostazioni dell’app.

Per attivarla è necessario seguire questi passaggi:

Aprire WhatsApp

Entrare in Impostazioni

Selezionare Chat

Toccare Trascrizioni dei messaggi vocali

Una volta attivata la funzione, sarà necessario scegliere anche la lingua di trascrizione.

In alternativa è possibile avviare la configurazione selezionando Inizia dalla trascrizione vocale, quindi scegliere la lingua e completare la configurazione tramite l’opzione Configura ora oppure attendere la connessione Wi-Fi.

Un dettaglio importante è che WhatsApp non trascrive automaticamente tutti i messaggi vocali ricevuti. Saranno infatti gli utenti a decidere di volta in volta quali messaggi trasformare in testo.

Come vedere la trascrizione dei vocali e lingue supportate

Una volta attivata la funzione, visualizzare la trascrizione di un messaggio vocale è molto semplice.

Basta tenere premuto il messaggio audio all’interno della chat e selezionare l’opzione Trascrivi. Successivamente è possibile aprire la trascrizione toccando la freccia verso il basso nel messaggio vocale.

In alcuni casi potrebbe comparire la dicitura “Trascrizione non disponibile”. Questo può accadere per diversi motivi: la lingua impostata per la trascrizione potrebbe non corrispondere a quella del messaggio vocale, alcune parole potrebbero non essere riconosciute a causa del rumore di fondo oppure la lingua del messaggio potrebbe non essere ancora supportata.

La funzione verrà distribuita gradualmente a livello globale nelle prossime settimane.

Le lingue disponibili cambiano a seconda del sistema operativo:

Su iPhone (iOS)

Con iOS 16 o versioni successive sono supportate diverse lingue, tra cui inglese, italiano, spagnolo, arabo e cinese. Con iOS 17 si aggiungono anche lingue come danese, malese e svedese.

Su Android

Al momento le lingue disponibili includono inglese, spagnolo, portoghese e russo.