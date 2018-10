ROMA – Stando a quanto scritto da Italo Cucci, firma storica del giornalismo italiano ed editorialista principe del Quotidiano nazionale, Andrea Agnelli avrebbe deciso di allontanare Beppe Marotta per motivi personali.

Andrea Agnelli non avrebbe potuto accettare il fatto che Marotta stesse diventando il nuovo Boniperti. Una figura troppo pesante che avrebbe oscurato il suo prestigio personale.

Chi è Giampiero Boniperti

Il suo nome è indissolubilmente legato alla squadra bianconera, cui è rimasto fedele per tutta la sua carriera agonistica prima — detenendone per molto tempo vari primati di presenze e reti —, che per quella dirigenziale poi — coincisa con alcuni dei massimi successi sportivi della formazione torinese —; la sua carriera, sia sul campo sia dietro la scrivania, ne ha fatto una della personalità più importanti nell’intera storia del movimento calcistico italiano.

Come giocatore ha fatto parte, assieme a John Charles e Omar Sívori, del cosiddetto Trio Magico, uno dei più prolifici reparti d’attacco ammirati nella massima serie italiana. Nel 2004 è stato inserito nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori della storia, stilata in occasione del centenario della FIFA. Nel 2012 è entrato a far parte della Hall of Fame del calcio italiano tra i dirigenti (da Wikipedia).

