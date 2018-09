Per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo, sia un pc, uno smartphone o un tablet, esistono molti siti legali che propongono la visione di questi eventi dal vivo. I più famosi, a pagamento, sono SkyGo, Premium Play, Now Tv e Dazn. Gratis c’è Rai Play.

Entriamo nel dettaglio e vediamo quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

SkyGo è un servizio streaming online che permette di vedere su smartphone, tablet e pc i contenuti del proprio abbonamento alla tv satellitare. SkyGo è disponibile per i clienti residenziali Sky con promozioni compatibili e con abbonamento attivo da almeno un anno ed è gratuito. Abbonandosi al servizio è possibile vedere tutte le partite dei campionati di Serie A, Champions League, Europa League e Premier League.

Now Tv è un servizio streaming online creato da Sky, che permette di vedere i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Le offerte disponibili sono l’abbonamento giornaliero che costa 6,99 euro, quello settimanale a 10,99 euro e quello mensile che viene 29,99.

Con Premium Play, servizio streaming e on demand per gli abbonati a Mediaset Premium, si potranno seguire 114 match di Serie A, oltre gli highlights del massimo campionato. Inoltre gli appassionati del campionato cadetto potranno seguire tutte le partite della B compresi i play off. L’abbonamento a Mediaset Premium costa 19,90 euro al mese.

Dazn sarà fruibile senza l’ausilio di cavi o parabole satellitari. Sarà infatti possibile guardare gli eventi sportivi compresi nel pacchetto su più dispositivi connessi a internet, sia a casa che fuori, senza vincoli contrattuali. Su Dazn sarà possibile assistere in esclusiva a 114 partite di Serie A oltre che alla Liga e Ligue 1. Il costo è di 9,99 euro al mese.

Infine la Rai. La tv di stato offre il servizio streaming online RaiPlay grazie al quale è possibile vedere le partite della nazionale italiana oppure i match di coppa Italia e, dopo l’accordo con Sky, una partita a settimana delle italiane impegnate in Champions League. Per accedere, in modo totalmente gratuito, è sufficiente collegarsi al sito ufficiale o dall’apposita app per iOS e Android.