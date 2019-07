Ambrosini pubblica foto con Ibrahimovic su Instagram: “Dio esiste”

MILANO – Massimo Ambrosini e Zlatan Ibrahimovic, ex compagni di squadra nel Milan dal 2010 al 2012, si sono ritrovati in una churrascaria, tipico ristorante brasiliano, per passare qualche ora insieme dopo molto tempo. Il loro incontro è stato immortalato da Ambrosini che ha pubblicato una foto insieme a “dio” Zlatan Ibrahimovic.

Questo loro scatto social è stato molto apprezzato dai tifosi del Milan, che seguono in massa Ambrosini su Instagram, che hanno lasciato molti like e commenti all’aggiornamento Instagram dell’ex centrocampista del Milan.

Come detto in precedenza, i due hanno giocato insieme nel Milan dal 2010 al 2012 vincendo lo scudetto 2010-2011. Ibrahimovic ha giocato nel Milan solamente dal 2010 al 2012 mentre Ambrosini è stato una bandiera dei rossoneri visto che ha giocato nel Milan dal 1995 al 2013.

Con la maglia del Milan, Zlatan Ibrahimovic ha giocato complessivamente 85 partite mettendo a segno 56 gol. Massimo Ambrosini ha giocato complessivamente 489 partite con la maglia del Milan mettendo a segno 36 gol.

Quindi Ibrahimovic ha giocato molte meno partite di Ambrosini con la maglia del Milan ma ha realizzato 20 gol in più. Non a caso, Ibrahimovic è un centravanti mentre Ambrosini erano un mediano con spiccate capacità realizzative.

Del campionato vinto insieme abbiamo già parlato, ma Ambrosini in rossonero ha vinto i titoli di campione d’Europa nel 2003 e nel 2007, il campionato del mondo per club nel 2007 e quattro campionati di Serie A. Con la Nazionale italiana è stato vicecampione d’Europa nel 2000.

È stato il primo capitano della storia del Milan a sollevare sul campo la Coppa Campioni d’Italia, in quanto prima del 2005 non esisteva la cerimonia di consegna del trofeo. Insieme ad altri calciatori del Milan, nel 2006 ha recitato una piccola parte nel film Eccezzziunale… veramente – Capitolo secondo… me di Diego Abatantuono.

Ibrahimovic, invece, ha vinto campionati in tutto il mondo ma non è mai riuscito a vincere la Champions League (così come Buffon ed altri fuoriclasse del mondo del calcio).