Ashleigh Barty si ritira dal tennis a soli 25 anni, la numero uno al mondo confessa: “Ho dato tutto”

La numero uno del mondo Ashleigh Barty ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal tennis a soli 25 anni di età, da regina assoluta del circuito. Le motivazioni le ha affidate a una lunga intervista pubblicata sul suo canale ufficiale Instagram.

Ashleigh Barty, numero uno al mondo, si ritira a 25 anni

“Sono così felice e così pronta, e sono consapevole, dentro di me so che è la scelta giusta per me come persona. L’ho fatto prima, ma in una maniera molto diversa. Sono così grata al tennis, che mi ha fatto realizzare tutti i miei sogni, ma so che è arrivato il momento di appendere la racchetta al chiodo e di inseguire altri sogni” ha confessato la Barty. “Ci stavo pensando da tanto tempo, e ho avuto momenti molto importanti nella mia carriera. La vittoria a Wimbledon lo scorso anno ha cambiato molto come persona e come atleta. Quando si lavora così tanto per un obiettivo, e Wimbledon era il mio vero obiettivo. Ci ho pensato molto dopo Wimbledon, ne ho parlato al mio team, ma sentivo che mancava qualcosa, che non ero completamente soddisfatta. Poi è arrivata la sfida dell’Australian Open, e credo che fosse la maniera più perfetta per celebrare il meraviglioso percorso della mia carriera tennistica”.

La ex numero uno al mondo continua: “C’è stato un cambiamento di prospettiva in questa seconda parte della mia carriera. La mia felicità non dipendeva più dai risultati. Il successo, per come lo definisco io, è sapere di aver dato tutto quello che potevo dare. Sono soddisfatta, sono felice, so quanto lavoro è necessario per ottenere il meglio da noi stessi. L’ho detto diverse volte al mio team: non ho quella voglia, quella spinta che è necessaria per continuare a superarsi sempre di volta in volta. Fisicamente non ho più niente da dare, ho dato tutto al tennis, sono felice, e questo è il mio successo”.

“Qualcuno magari non capirà, e lo comprendo. Ma per me, Ash Barty, ci sono talmente tanti sogni che non includono il viaggiare per il mondo per giocare a tennis, rimanendo lontana dalla mia famiglia e dalla mia casa. Non smetterò mai di amare il tennis, è stato una parte fondamentale della mia vita e lo sarà sempre, ma ora voglio godermi il prossimo capitolo della mia vita come Ash Barty la persona, e non Ash Barty l’atleta”.

I successi di Ashleigh Barty

Barty lascia il tennis professionistico con 15 titoli di singolare e 12 di doppio, tra cui tre titoli del Grande Slam: Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 e Australian Open 2022. Ha occupato la prima posizione del ranking WTA per 114 settimane consecutive (che comprendono anche il periodo di classifiche congelate a causa della pandemia, detenendo quindi la quarta striscia più lunga da quando è stato inventato il ranking computerizzato, dopo quelle di Steffi Graf (186), Serena Williams (186) e Martina Navratilova (156). In tutto è stata al n. 1 della classifica per 121 settimane, classificandosi al settimo posto assoluto.

Il CEO della WTA Steve Simon ha così commentato: “Con il suo marchio di fabbrica del rovescio tagliato e la sua incredibile forza agonistica, Ashleigh Barty ha sempre mostrato leadership attraverso il suo esempio con grande professionalità e correttezza. I suoi successi, nei tornei dello Slam, alle Finals e il raggiungimento del n. 1 la consacrano indubbiamente a una delle più grandi campionesse della WTA. Le auguriamo il meglio per il futuro con la certezza che continuerà ad essere una grande ambasciatrice del nostro sport. Ci mancherà“.