Assalto Ferrari alla leggendaria 24 Ore di Le Mans: due Rosse in prima fila

Assalto alla leggenda di Le Mans con due Ferrari in prima fila. Cinquant’anni dopo l’ultima presenza il Cavallino firma un risultato storico: la pole position nella 24 Ore del Centenario per di più centrata con il talentuoso pilota calabrese Antonio Fuoco, 27 anni. La Corsa prenderà il via alle ore 16 di sabato 10 , starter il mito del basket USA James LeBron. E si concluderà , appunto, 24 ore dopo. L’altra Rossa in testa ha al volante il veterano Alessandro Pier Guidi, 39 anni, piemontese di Tortona, 3 Mondiali Endurance vinti con la Ferrari, di casa a Le Mans.

Caccia a una vittoria che manca dal 1965

La Ferrari 449P vola. Insegue a ragion veduta un successo che manca da quasi 60 anni. Allora fu addirittura tripletta. Stavolta è più dura. Le Toyota, come dice Fuoco, “restano rivali solide, hanno esperienza e abitudine a competere al massimo. Ma noi vogliamo giocare tutte le nostre carte e non ci sentiamo inferiori“. Aggiunge: ”La chiave della corsa è la concentrazione. Dobbiamo pensare a stare focalizzati per un tempo lunghissimo e dare il massimo fino alla fine. È una sfida non solo tecnologica, ma anche mentale. È il fascino unico della 24 Ore. Speriamo di scrivere anche domenica 11 una pagina memorabile come quella di giovedì”.

Il campionato mondiale di Wec

Quest’anno il mondiale è articolato in 7 gare è diviso in 3 categorie: la serie più prestigiosa è quella riservata alle Hypercar. Sono ben 16 le vetture in gara della categoria regina. La 24 Ore di Le Mans è il quarto appuntamento stagionale. Quello successivo si svolgerà il 9 luglio in Italia con la 6 Ore di Monza. La vittoria assoluta delle Ferrari risale agli anni ‘60 quando c’era ancora il grande Enzo Ferrari e il Mondiale Prototipi superava per popolarità la Formula Uno. Nel ‘63 avevano trionfato 2 italiani: Lorenzo Bandini e Ludovico Scarfiotti sulla 250 P, precedendo altre 5 Ferrari. Il primo equipaggio Ferrari al volante della 499P è composto da Fuoco, Molina e Nielsen. La seconda Rossa è affidata a Pier Guidi , Calado e Giovinazzi.

Le Mans la diretta tv

Le ultime 2 ore della gara saranno trasmesse in diretta su Eurosport.