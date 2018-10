BARCELLONA (SPAGNA) – Barcellona-Inter 0-0. Partita valida per la fase a gironi di Champions League, classifica: Inter e Barcellona 6, Tottenham e Psv 0.

Formazioni ufficiali

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Rafinha, Suarez, Coutinho. All. Valverde Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Brozovic; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

