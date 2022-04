Bodo-Roma, John Arne Riise allo stadio. Pioggia di like al post su Instagram di un norvegese davvero mai dimenticato e molto rimpianto da tutti i tifosi giallorossi. John Arne Riise s’è fatto sentire in occasione della trasferta al confine del circolo polare artico della Roma per l’andata della sfida al Bodo Glimt.

Bodo-Roma, John Arne Riise allo stadio

“Ci vediamo allo stadio!”, il saluto di Riise, bandiera norvegese, vincitore della Champions League con il Liverpool prima di far innamorare i romanisti. Che di certo non dimenticano quel 3 a 2 alla Juventus nel gennaio del 2010, una rete decisiva che permise ai giallorossi di espugnare Torino dopo 9 anni di astinenza.

136 presenze, 11 gol e 12 assist nella sua esperienza a Roma. E la convinzione che un sinistro come il suo farebbe oltremodo a questa Roma in via di ricostruzione.

“Sarò allo stadio per vedere la mia Roma affrontare la squadra più forte della Norvegia”, scrive Riise, invitando indirettamente la “sua” Roma a non sottovalutare una seconda volta i poco illustri norvegesi che però nel girone ne fecero 6 ai tremebondi lupacchiotti solo qualche mese fa.

Riise oggi è allenatore di una squadra femminile norvegese, l’Avaldsnes Toppfotball.

Zaniolo ancora out, problema al flessore

Non ci sarà invece Nicoló Zaniolo è costretto ad arrendersi ancora una volta.

Il problema al flessore accusato al ritorno da Coverciano lo ha portato anche oggi ad allenarsi in modo individuale e per questo Josè Mourinho non lo ha convocato per la sfida con il Bodo/Glimt di domani, valida per l’andata dei quarti di finale della Conference League.