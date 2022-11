Calcio, Mondiali Qatar al via domenica 20, 70 “italiani” di serie A e B, saccheggiate Juventus, Milan e Inter

Mondiali di calcio in Qatar. Domenica 20 novembre si parte. E l’Italia c’è. Non con la Nazionale di Mancini ma con 70 giocatori: 67 di serie A, 3 di serie B.

Un plotone distribuito in 21 Nazionali su 32. Serbia e Polonia sono autentiche “colonie” del nostro massimo campionato. La Serbia di calciatori “italiani” ne ha addirittura 11, la Polonia 10. E l’elenco si allunga con 12 sudamericani, il coreano Kim del Napoli, quattro del Camerun, tre del Marocco, due del Senegal. C’è pure un tunisino: è il difensore della Salernitana Dylan Bronx.

JUVENTUS , MILAN , INTER I CLUB PIÙ SACCHEGGIATI

Max Allegri ha visto partire da Torino ben 11 giocatori tra cui l’americano McKennie,gli argentini Di Maria e Paredes e i brasiliani Alex Sandro, Danilo, Bremer. Il Milan è rimasto senza la stella Leao le colonne francesi (il bomber Giroud e il terzino sprint T.Hernandez).

Mister Pioli ha dovuto rinunciare a 7 giocatori. E 7 ne ha perduti Inzaghi : in testa le stelle Lautaro e Lukaku. Seguite dagli olandesi De Vrij e Doumfries, l’argentino Correa, il croato Brozovic e il portiere camerunese Onana. Anche il Torino (5) il Napoli (5),la Fiorentina (5), l’Atalanta (4) , la Roma (4) hanno visto convocati i loro big. Mourinho ha dovuto rinunciare a due sudamericani (Dybala,Vina) oltre a Zelewski e Rui Patricio. È andata meglio alla Lazio (2): Mikinkovic-Savic e Vecino.

RECORD INGLESE AI MONDIALI DI CALCIO

La Premier è presente in Qatar con 133 giocatori, quasi il doppio della serie A. Saccheggiato il Bayern Monaco: ben 17 uomini della rosa sono già in Qatar. Seguono Manchester City (16), Barcellona (16), Manchester Utd (14 tra cui Ronaldo), Real Madrid (13). Chissà cosa succederà col prossimo Mondiale che passa a 48 squadre? Facile immaginare che i numeri del Qatar saranno sbaragliati con 16 Nazionali in più. Conclusione inevitabile: poveri campionati!