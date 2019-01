NAPOLI – Carlo Ancelotti è stato chiaro con la sua dirigenza, vuole Nicolò Barella come colpo di calciomercato a gennaio. Secondo l’ex allenatore, tra le altre, del Bayern Monaco, il centrocampo del Napoli ha bisogno di un calciatore con le caratteristiche tecniche e con il dinamismo di Nicolò Barella. In molti lo vogliono, il Cagliari ne è consapevole e cercherà di monetizzare il più possibile la sua cessione. Il Napoli ha pronta l’offerta, presenterà una proposta di venti milioni di euro più i cartellini di Rog e Ounas. Due ottimi calciatori che farebbero al caso del Cagliari ma i sardi preferirebbero ricevere 40 milioni di euro cash senza contropartite tecniche.

Nicolò Barella su Instagram

Visualizza questo post su Instagram #Famiglia #RebeccaSbaciucchiata 👨‍👩‍👧+👶🏼 Un post condiviso da Nicoló Barella (@nicolo_barella) in data: Ott 31, 2018 at 2:12 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🇮🇹💙 #23 Un post condiviso da Nicoló Barella (@nicolo_barella) in data: Ott 18, 2018 at 1:37 PDT

