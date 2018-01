NAPOLI – La delusione per il mancato arrivo di Simone Verdi ormai è alle spalle. Al Napoli sono stati accostati Matteo Politano, Gerard Deulofeu, Amin Younes e Lucas Moura. Tutti calciatori che potrebbe fare al caso di Maurizio Sarri perché sono compatibili con il suo modulo tattico e allungherebbero la rosa dei partenopei dando riposo ai “titolarissimi”.

Paradossi del mercato: uno ha rifiutato e l’altro invece farebbe di tutto per andare al Napoli, a costo di scalare il muro del suo club. «Sì, e fino a quando il mercato sarà aperto noi ci proveremo». Una dichiarazione d’amore bella e buona, quella che Davide Lippi confeziona in nome e per conto del suo assistito, Matteo Politano.

Come scrive in esclusiva Il Corriere dello Sport nella sua edizione online, l’esterno che il Sassuolo non ha alcuna intenzione di cedere a gennaio ma che, evidentemente, non si rassegna all’ipotesi di perdere l’opportunità di giocare in una squadra da scudetto. Un binario esattamente parallelo rispetto a quello percorso da Simone Verdi.

Nel frattempo, il club di De Laurentiis riflette. Valuta e aspetta. Due le storie più intriganti: Gerard Deulofeu e Amin Younes. Però alle condizioni del Napoli.L’entourage di Lucas Moura, intanto, offre il brasiliano del Psg: cose da rivedere dopo l’Atalanta.