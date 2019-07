DIMARO – Svolta nella trattativa di calciomercato tra il Napoli ed il Lille per l’attaccante Pepé. Le due società hanno già raggiunto un accordo: al Lille andranno 60 milioni di euro più Adam Ounas, al Napoli arriverà Pepé. L’ultimo tassello che mancava era l’accordo tra il Napoli e gli agenti del calciatore.

Gli agenti di Pepé sono arrivati in elicottero a Dimaro, nel ritiro azzurro, per risolvere il nodo dell’ingaggio. Il calciatore vuole cinque milioni di euro a stagione mentre gli agenti chiedono cinque milioni di euro di commissioni. Il Napoli vorrebbe chiudere questo affare di calciomercato spendendo meno sia in commissioni che nell’ingaggio del calciatore. Le parti comunque non sono lontane.

Calciomercato Napoli, Ancelotti: “Agenti Pepé in ritiro per chiudere la trattativa. James Rodriguez ci interessa, vediamo come va…”.

“A Pepé siamo interessati, gli agenti sono qui, inutile nasconderlo. Le trattative sono in corso, vediamo cosa accade”. Lo ha detto Carlo Ancelotti in una conferenza stampa a Dimaro, nel penultimo giorno di ritiro del Napoli. Gli agenti dell’ attaccante ivoriano del Lille Pepé sono arrivati nella località trentina in elicottero e hanno incontrato i dirigenti del Napoli.

“Li ho incontrati – ha detto Carlo Ancelotti – erano nel nostro albergo. E’ importante incontrare gli agenti per valutare tutte le ipotesi di mercato. Ne sono venuti diversi, anche la scorsa settimana, c’era uno che si chiamava James… Bond”, ha aggiunto ridendo della battuta su James Rodriguez del Real Madrid.

Carlo Ancelotti, rispondendo a una domanda sul colombiano, ha aggiunto: “Le trattative di calciomercato sono tutte aperte. C’è la volontà del Real Madrid di cederlo e quella del Napoli di prenderlo, non c’è ottimismo né pessimismo. E’ tra i giocatori che ci interessano, vediamo che succede” (fonte Ansa).