Calciomercato Roma, si complica la trattativa per Xhaka. Dall’Inghilterra: l’Arsenal gli offre un rinnovo. Solo strategia? (foto Ansa)

Si complica la trattativa per Granit Xhaka? Il centrocampista svizzero dell’Arsenal, da tempo nel mirino della Roma, alla fine potrebbe restare a Londra.

Dall’Inghilterra in queste ore sta rimbalzando una notizia che avrebbe del clamoroso: secondo quanto riportano alcuni siti inglesi, infatti, l’Arsenal sarebbe pronto ad offrire il rinnovo al centrocampista svizzero. Insomma: per la Roma si starebbe complicando, e non poco, la trattativa.

Sarà vero o è soltanto strategia? Da tempo la trattativa tra i giallorossi e l’Arsenal sembra un po’ bloccata.

Xhaka, la distanza tra Roma e Arsenal

La Roma, racconta il Corriere dello Sport, è ferma all’offerta di 15 milioni e non si è ancora mossa per avvicinarsi alla richiesta del club londinese di 23 milioni.

Ora la notizia del possibile rinnovo. Siamo di fronte a una mossa strategia dell’Arsenal per convincere la Roma ad alzare l’offerta o davvero i gunners hanno deciso di confermare il centrocampista svizzero?

La Roma al momento sembra ferma in attesa di monetizzare qualche cessione. Quindi per ora la trattativa sembra un po’ congelata ma col calciomercato, si sa, niente è mai certo e tutto può cambiare di ora in ora.

L’alternativa a Xhaka

Stando alle ultime voci di mercato i giallorossi, se dovesse saltare la trattativa per lo svizzero, potrebbero virare su Thomas Delaney, centrocampista danese classe ’91 del Borussia Dortmund.