Shomurodov-Roma, domani visite mediche e comunicato: affare da 20 milioni di euro. Ultima seduta di allenamento al Signorini oggi per Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko domani mattina raggiungerà la Capitale per sostenere le visite mediche a Villa Stuart in previsione del trasferimento alla Roma.

Shomurodov-Roma, le cifre dell’affare di calciomercato tra giallorossi e Genoa

I due club si sono accordati per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per un totale di 20 milioni di euro, compresi i bonus. Il club di Enrico Preziosi inoltre guadagnerà un 10 % in caso di futura rivendita.

Shomurodov a Roma, salta la partita amichevole tra il Genoa ed il Magonza

Shomurodov non parteciperà così alla terza amichevole estiva che vedrà il Genoa impegnato domani pomeriggio a Magonza contro i padroni di casa del Magonza in una sfida “particolare”: le due squadre disputeranno infatti quattro tempi da 30′ l’uno.

Il Genoa fa mercato con i soldi incassati per Shomurodov, in arrivo Hernani, Lammers e Ekuban

Sul fronte mercato la prossima settimana è previsto l’arrivo in gruppo di Hernani mentre saranno due i giocatori per l’attacco: l’olandese Lammers che ha superato l’ucraino Supryaga nelle scelte societarie e l’italoghanese Ekuban.

Roma-Xhaka potrebbe saltare, Arsenal ha offerto il rinnovo del contratto allo svizzero

Dopo diversi giorni di stallo, potrebbe saltare definitivamente la trattativa di calciomercato tra la Roma e l’Arsenal per Granit Xhaka. Il club inglese ha offerto un ricco rinnovo di contratto al calciatore svizzero. Xhaka scioglierà la riserva nelle prossime ore. Ovviamente, in caso di rinnovo, salterebbe definitivamente il suo approdo alla Roma.