ROMA – Notizia bomba dalla Spagna che va a turbare la serenità di Eusebio Di Francesco. Secondo il portale spagnolo fichajes.net, la Roma, delusa dal rendimento della squadra nella prima parte di stagione, avrebbe contattato Zinedine Zidane per ingaggiarlo al posto di Eusebio Di Francesco.

Sempre secondo quanto scritto da fichajes.net, Zinedine Zidane sarebbe rimasto contento dell’interessamento da parte del club semifinalista dell’ultima Champions League ma avrebbe declinato in attesa di una squadra più importante come Manchester United o Juventus.

