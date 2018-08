ROMA – Il calciomercato estivo ha chiuso ufficialmente i suoi battenti. E’ stato il mercato della rinascita per il campionato italiano. La Juventus è stata la regina indiscussa con l’acquisto di Cristiano Ronaldo, Pallone d’Oro in carica e calciatore più forte del mondo. I bianconeri hanno riportato alla base Leonardo Bonucci e hanno completato la loro campagna acquisti stellare con Cancelo, Emre Can, Perin e Spinazzola [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Se la Juve ha brillato, le altre “big” non sono state a guardare. L‘Inter ha regalato ai suoi tifosi Radja Nainggolan, Stefan de Vrij e Keita Balde, il Milan è rinato con gli arrivi di Gonzalo Higuain e Caldara dalla Juventus, la Roma ha portato a Trigoria Pastore e N’Zonzi e il Napoli ha acquistato, dopo mesi di trattative, Verdi e nell’ultimo giorno di mercato ha preso il portiere colombiano Ospina.

Calciomercato estivo 2018/2019, il tabellone con gli acquisti e le cessioni

ATALANTA

ACQUISTI Ali Adnan (d, Udinese) Rigoni (a, Zenit) Zapata (a, Samp) Pasalic (c, Chelsea) Varnier (d, Cittadella) Tumminello (a, Roma) Reca (d, Wisla Plock) Bettella (d, Inter) Pessina (c, Spezia fp) Valzania (c, Pescara fp) Sportiello (p, Fiorentina fp) CESSIONI D’Alessandro (d, Udinese) Petagna (a, Spal) Mattiello (d, Bologna) Sportiello (p, Frosinone) Cristante (c, Roma) Caldara (d, Juventus) Spinazzola (c, Juventus) Bastoni (d, Inter)

BOLOGNA

ACQUISTI Danilo (d, Bologna) Mattiello (d, Atalanta) Svanberg (c, Malmoe) Falcinelli (a, Sassuolo) Santander (a, Copenaghen) Skorupski (p, Roma) Dijks (d, Ajax svinc) Paz (d, Newell’s fp Lanus) Oikonomou (d, Bari fp) Okwonkwo (a, Brescia fp) Petkovic (a, Verona fp) Calabresi (d, Brescia) CESSIONI Di Francesco (c, Sassuolo) Verdi (a, Napoli) Alex Ferrari (d, Samp) Mirante (p, Roma) Crisetig (c, Frosinone)

CAGLIARI

ACQUISTI Klavan (d, Liverpool) Bradaric (c, Rijeka) Cerri (a, Juventus) Castro (c, Chievo) Srna (d, Shakhtar svinc.) Melchiorri (a, Carpi fp) Capuano (d, Crotone fp) Pajac (a, Perugia fp) Colombatto (c, Perugia fp) CESSIONI Capuano (d, Frosinone) Han (a, Perugia) Castan (d, Roma fp)

CHIEVO VERONA

ACQUISTI Burruchaga (c, River Plate) Barba (d, Sporting Gijon) Obi (c, Torino) Semper (p, Dinamo Zagabria) Djordevic (a, svinc.) Tanasj (d, Rad f.p.) Tomovic (d, Fiorentina) Rodriguez (a, Empoli fp) Cinelli (c, Cremonese fp) Garritano (a, Carpi) Rigione (d, Ternana fp) Mbaye (c, Carpi fp) Floro Flores (a, Bari fp) Sbampato (d, Francavilla fp) CESSIONI Valjent (d, Maiorca) Jallow (a, Salernitana) Castro (c, Cagliari) Inglese (a, Napoli fp) Bastien (c, Standard Liegi)

EMPOLI

ACQUISTI Acquah (c, Torino) Salih Ucan (c, Fenerbache) Antonelli (d, Milan) Capezzi (c, Samp) Fulignati (p, svinc. Cesena) La Gumina (a, Palermo) Marcjanik (d, Arka Gdynia) Picchi (c, Pistoiese) Mraz (a, Zilina) Buchel (c, Verona fp) Romagnoli (d, Bologna fp) Said (a, Orgyt) Silvestre (d, Sampdoria) CESSIONI Donnarumma (a, Brescia) Gabriel (p, Milan f.p.) Ninkovic (a, Genoa fp) Luperto (d, Napoli fp) Meli (p, Pistoiese)

FIORENTINA

ACQUISTI Edimilson Fernandes (c, West Ham) Pjaca (a, Juventus) Mirallas (a, Everton) Gerson (c, Roma) Norgaard (c, Brondby) Ceccherini (d, Crotone) Lafont (p, Tolosa) Hancko (d, Zilina) Graiciar (a, Slovan Liberec) Diks (d, Feyenoord fp) Sanchez (c, Espanyol fp) Venuti (d, Benevento fp) Baez (a, Pescara fp) Zekhnini (a, Rosenborg fp) Schetino (c, Esbjerg fp) CESSIONI Badelj (c, f.c.) Bruno Gaspar (d, Sporting) Tomovic (d, Chievo) Sportiello (p, Atalanta fp) Dias (a, Monaco fp) Lo Faso (a, Palermo fp) Falcinelli (a, Sassuolo fp) Gaspar (d, Sporting)

FROSINONE

ACQUISTI Cassata (c, Sassuolo) Ardaiz (a, Tanque Sisley) Capuano (d, Cagliari) Campbell (a, Arsenal) Vloet (c, Chiasso) Perica (a, Udinese) Goldaniga (d, Sassuolo) Molinaro (d, svinc) Crisetig (c, Bologna) Ghiglione (d, Genoa) Sportiello (p, Atalanta) Wilmots (c, Avellino) Pinamonti (a, Inter) CESSIONI Crivello (d, svinc.) TRATTATIVE Tosca (d, Betis) f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

GENOA

ACQUISTI Favilli (a, Juventus) Lisandro Lopez (d, Benfica) Romulo (d, Verona) Kouame (a, Cittadella) Mazzitelli (c, Sassuolo) Sandro (c, Benevento) Piatek (a, KS Cracovia) Marchetti (p, Lazio) Criscito (d, Zenit) Lakicevic (d, Vojvodina) Vodisek (p, Nk Lubiana) Valietti (d, Inter) Radu (p, Avellino) Gunter (d, Galatasaray) Brivio (d, Entella fp) Ninkovic (a, Empoli fp) Morosini (c, Avellino fp) Ghiglione (a, Pro Vercelli fp) Gakpé (a, Amiens fp) Fiamozzi (d, Pescara fp) Romero (d. Belgrano) CESSIONI Laxalt (c, Milan) Izzo (d, Torino) Perin (p, Juventus) Brlek (c, Lugano) Bertolacci (c, Milan fp)

INTER

ACQUISTI Keita Balde (a, Monaco) Politano (a, Sassuolo) Nainggolan (c, Roma) De Vrij (d, Lazio) Lautaro Martinez (a, Racing) Asamoah (d, Juventus) Serpe (c, Genoa) Salcedo (a, Genoa) Bastoni (d, Atalanta) Joao Mario (c, West Ham) Vrsaljko (d, Atletico Madrid) CESSIONI Eder (a, Jiangsu Suning) Manaj (a, Albacete) Nagatomo (d, Galatasaray) Cancelo (d, Valencia f.p.) Rafinha (c, Barcellona f.p.) Bettella (d, Atalanta) Santon (d, Roma) Zaniolo (c, Roma) Odgaard (a, Sassuolo) Radu (p, Genoa) Valietti (d, Genoa) L. Lopez (d, Benfica fp) Pinamonti (a, Frosinone) TRATTATIVE – f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

JUVENTUS

ACQUISTI Ronaldo (a, Real Madrid) Bonucci (d, Milan) Perin (p, Genoa) Cancelo (d, Valencia) Spinazzola (c, Atalanta) Emre Can (c, Liverpool) Pjaca (a, Schalke fp) CESSIONI Marchisio (c, svinc) Higuain (a, Milan) Caldara (d, Milan) Asamoah (d, Inter) Lichtsteiner (d, f.c.) Buffon (p, f.c.) Howedes (d, Schalke fp) Mandragora (c, Udinese) Cerri (a, Cagliari) e Pjaca (Fiorentina).

LAZIO

ACQUISTI Badelj (c, svincolato) Correa (a, Siviglia) Acerbi (d, Sassuolo) Proto (p, Olympiacos) Durmisi (d, Betis) Sprocati (a, Salernitana) Berisha (c, Salisburgo) Kishna (a, Den Haag fp) Morrison (c, Atlas fp) Cataldi (c, Benevento fp) Palombi (a, Salernitana fp) Lombardi (a, Benevento fp) CESSIONI Djavan Anderson (c, Salernitana) Felipe Anderson (c, West Ham) De Vrij (d, Inter) Djordevic (a, svinc) Nani (a, Valencia fp) Marchetti (p, svinc)

MILAN

ACQUISTI Laxalt (d, Genoa) Samu Castillejo (a, Villarreal) Bakayoko (c, Chelsea) Higuain (a, Juventus) Caldara (d, Juventus) Reina (p, Napoli) Bertolacci (c, Genoa fp) Strinic (d, Samp) Halilovic (c, Amburgo) Plizzari (p, Ternana fp) Felicioli (d, Verona fp) Simic (d, Crotone fp) CESSIONI Gabriel (p, Perugia) Bacca (a, Villarreal) Antonelli (d, Empoli) Kalinic (a, Atl. Madrid) Campeol (d, Samp) Bonucci (d, Juventus)

NAPOLI

ACQUISTI Ospina (p, Arsenal) Malcuit (d, Lille) Fabian Ruiz (c, Betis) Verdi (a, Bologna) Meret (p, Udinese) Karnezis (p, Udinese) Luperto (d, Empoli fp) R. Insigne (a, Parma fp) Maksimovic (d, Spartak Mosca fp) CESSIONI Inglese (a, Parma) Grassi (c, Parma) Reina (p, Milan) Maggio (d, svinc) Rafael (p, svinc) Milic (d, svinc) Jorginho (c, Chelsea) Ciciretti (a, Parma) TRATTATIVE – f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito

PARMA

ACQUISTI Gervinho (a, Hebei Fortune) Sprocati (a, Lazio) Inglese (a, Napoli) Grassi (c, Napoli) Galano (a, Bari) L. Rigoni (c, Genoa) Gobbi (d, svinc) Stulac (c, Venezia) Dimarco (d, Inter) Biabiany (c, Inter) Ciciretti (a, Napoli) CESSIONI Galano (a, Foggia)

ROMA

ACQUISTI Bianda (d, Lens) Pastore (c, Psg) Kluivert (a, Ajax) Cristante (c, Atalanta) Marcano (d, Porto) Mirante (p, Bologna) Coric (c, Dinamo Zagabria) Santon (d, Inter) Zaniolo (c, Inter) Olsen (p, Copenaghen) CESSIONI Gerson (c, Fiorentina) Alisson (p, Liverpool) Bruno Peres (d, San Paolo) Skorupski (p, Bologna) Nainggolan (c, Inter) J. Silva (d, Sporting fc) Lobont (p, fc)

SAMPDORIA

ACQUISTI Tonelli (d, Napoli) Ekdal (c, Amburgo) Campeol (d, Milan) Junior Tavares (d, San Paolo) Audero (p, Juventus) Jankto (c, Udinese) Daouda Peeters (c, Brugges) Colley (d, Genk) Alex Ferrari (d, Bologna) Bonazzoli (a, Spal fp) Dodò (d, San Paolo fp) Simic (d, Spal fc) Defrel (a, Roma) Ronaldo Vieira (c, Leeds) CESSIONI Zapata (a, Atalanta) Torreira (c, Arsenal) Strinic (d, Milan) G. Ferrari (d, Sassuolo fp) Viviano (p, Sporting) R. Alvarez (c, Atlas) Simic (d, Spal)

SASSUOLO

ACQUISTI Marlon (d, Barcellona) Locatelli (c, Milan) Brignola (a, Benevento) Bourabia (c, Konyaspor) KP Boateng (c, Eintracht Francoforte) Djuricic (c, svinc) G. Ferrari (d, Samp f.p.) Di Francesco (a, Bologna) Odgaard (a, Inter) Rogerio (d, Juventus fp) Trotta (a, Crotone fp) Boga (c, Chelsea) Scamacca (a, Cremonese fp) Sernicola (d, Ternana) CESSIONI Cassata (c, Frosinone) Mazzitelli (c, Genoa) Falcinelli (a, Bologna) Politano (a, Inter)

S.P.A.L.

ACQUISTI Missiroli (c, Sassuolo) Valdifiori (c, Torino) Bonifazi (d, Torino) Simic (d, Samp) Petagna (a, Atalanta) Djourou (d, Antalyaspor) Dickmann (d, Novara) Katuma (c, Novara) Fares (d, Verona) Milinkovic-Savic (p, Torino) CESSIONI Vaisanen (d, Crotone) Borriello (a, svinc.)

TORINO

ACQUISTI Zaza (a, Valencia) Soriano (c, Villarreal) Djidji (d, Nantes) Ola Aina (d, Chelsea) Damascan (a, Sheriff) Bremer (d, Atl. Mineiro) Meité (c, Monaco) Izzo (d, Genoa) Lukic (c, Levante fp) Rosati (p, Perugia) CESSIONI Valdifiori (c, Spal) Bonifazi (d, Spal) Obi (c, Chievo) Boyé (a, AEK Atene) Barreca (d, Monaco) Milinkovic-Savic (p, Spal) Burdisso (d, fc)

UDINESE

ACQUISTI Troost-Ekong (d, Bursaspor) D’Alessandro (d, Atalanta) Pussetto (a, Huracan) Mandragora (c, Juventus) Vizeu (a, Flamengo) Ter Avest (d, Twente) Musso (p, Racing Avellaneda) Machis (a, Granada) Heurtaux (d, Verona fp) Ewandro (a, Estoril fp) CESSIONI Ali Adnan (d, Atalanta) Danilo (d, Bologna) Widmer (d, Basilea) Meret (p, Napoli) Karnezis (p, Napoli) Matos (a, Verona) Zampano (d, Pescara fp) Maxi Lopez (a, svinc) Evangelista (c, Nantes).