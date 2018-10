CHIAVARI – Tre assist decisivi, un gol sfiorato – ma realizzato poco prima nella partitella di allenamento – e la sensazione che Antonio Cassano sia già pronto per scendere in campo in una gara ufficiale.

È’ stato positivo il debutto del barese con la maglia dell’Entella nel test disputato questa sera a Chiavari contro la Rivarolese che partecipa all’Eccellenza. Una partitella con Cassano che è entrato in campo al 22’del secondo tempo con la maglia numero 31. Ha impiegato pochissimo per entrare in partita: dopo pochi minuti assist al bacio per il gol di testa di Mota Carvalho.

Si è ripetuto poco più tardi per la rete di Nizzetto dopo che il tiro del barese era stato respinto sulla linea. E prima della fine (la partita è finita 9-2 per l’Entella) ancora un passaggio perfetto per il gol di Mota Carvalho. Buona la prima per Cassano salutato al suo ingresso da cori è applausi dal buon pubblico presente al Comunale di Chiavari. Segnali importanti da Cassano che lunedì aveva iniziato gli allenamenti con l’Entella e nelle prossime settimane sarà probabilmente tesserato per iniziare ufficialmente questa nuova avventura.

Ottantaquattro chili, tirato a lucido, in questi giorni sta seguendo un programma personalizzato per essere al pari dei altri: ma entro poche settimane potrà essere pronto anche se stasera ha fatto vedere che potrebbe impiegarci molto meno. E fine gara selfie e foto con gli avversari