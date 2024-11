Charles Leclerc, quanto guadagna il pilota? A pagarlo non è solo la Ferrari

Charles Leclerc è tra i piloti più amati, ma qual è il suo guadagno? La cifra non proviene solo dalla Ferrari.

Il famoso pilota è un vero portento della Formula 1 e, ad ogni gara, continua ad appassionare le milioni di persone che lo seguono con occhi sognanti. Nonostante la sua giovane età, è infatti riuscito a segnare numerosi traguardi e a diventare un personaggio amatissimo del mondo automobilistico.

In molti si chiedono spesso quali siano i suoi reali guadagni, dato che è risaputo a molti che continua – ogni giorno di più – a vincere granpremi e gare con una facilità senza precedenti.

Quanto guadagna Charles Leclerc: la cifra esatta

Quando parliamo di Leclerc, parliamo quindi di uno dei piloti più talentosi di questo periodo. C’è da dire che il bravissimo Charles – che guida ormai da tempo la Ferrari – ha ottenuto diverse vittorie, ed è diventato famoso anche al di fuori della Formula Uno. Nel corso degli anni ha infatti partecipato a diverse campagne promozionali per famosi brand: queste collaborazioni hanno quindi fatto sì che il suo patrimonio netto crescesse in modo esponenziale. C’è infatti da dire che i suoi guadagni non provengono solo dal suo lavoro in Ferrari e dai bonus, ma anche da tutte le altre attività a cui partecipa fuori dallo sport e dalle sponsorizzazioni che è chiamato a fare.

Sono quindi stati fatti dei calcoli approssimativi, secondo i quali il patrimonio netto stimato di Charles Leclerc sarebbe pari a circa 125 milioni di dollari. Il vecchio contratto con la Ferrari comprendeva infatti la ricezione di 24 milioni di dollari all’anno (esclusi i bonus). Di recente l’accordo è però stato esteso fino al 2029, e prevede circa 30 milioni di dollari all’anno, sempre con i bonus esclusi. Il pilota può infatti guadagnare di più anche grazie ai vari bonus e premi che riceve nel corso dell’anno. Leclerc è inoltre proprietario della Bugatti Chiron da 3 milioni di euro e dello yatch prodotto da Riva da 2 milioni di dollari.

Ovviamente, il pilota detiene anche numerosi altri investimenti fatti con l’acquisto di immobili e di altri tipi di beni. Nel suo percorso ci sono infine state diverse sponsorizzazioni con famosi brand come quelle con gli orologi svizzeri Richard Mille ma anche Puma, Ray Ban, Kaspersky, Giorgio Armani ed Electronic Arts. Un guadagno che va alle stelle, quello di Leclerc, e che continua a crescere giorno dopo giorno grazie a tutto quello che costruisce il pilota con il suo incredibile talento.