Chievo, ecco come giocherà con Ventura: Giaccherini uomo chiave

VERONA – Il Chievo Verona, complice la penalizzazione, è ultimo in classifica a meno uno. La squadra veneta si trova in una situazione disperata e la retrocessione in Serie B è un incubo concreto. Per questo motivo Campedelli ha deciso di esonerare d’Anna e di puntare su un nome suggestivo, quello di Giampiero Ventura. Un tecnico che, prima della sfortunata esperienza sulla panchina della Nazionale Italiana, aveva dimostrato di saperci fare con le “piccole”.

Il presidente Campedelli ha deciso: Gianpiero Ventura sarà il nuovo allenatore del Chievo. Ormai l’accordo è fatto. L’ex ct riparte su una panchina di Serie A, dopo il flop della mancata qualificazione al Mondiale. Campedelli ha deciso di puntare su Ventura per uscire dalle sabbie mobili della classifica (Chievo ancora a -1).

Manca solo il comunicato ufficiale. Domani l’ex tecnico del Torino guiderà il primo allenamento a Veronello in mattinata. Dopo la seduta probabile la presentazione ufficiale. Ventura dovrebbe schierare il Chievo con il 4-2-3-1. Tra i pali dovrebbe essere concessa la fiducia a Sorrentino, portiere di sicura affidabilità. I quattro difensori titolari dovrebbero essere Tomovic, Rossettini, Bani e Cacciatore.

Depaoli e Rigoni a protezione della difesa, Radovanovic, Hetemaj (o eventualmente Obi) e Giaccherini sulla trequarti offensiva e Stepinski, in alternanza con Pellissier, come unica punta. In questa squadra, Giaccherini avrà un ruolo chiave perché dovrà fungere da raccordo tra il centrocampo e l’attacco. In altre parole, dovrà ricevere palla da Rigoni e Depaoli e cercare di servirà assist per i gol di Stepinki.

