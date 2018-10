ROMA – Ciro Immobile è nel mirino della critica perché nella Lazio è indispensabile, e ha una ottima media gol, mentre in Nazionale non è mai decisivo. L’attaccante napoletano ha polemizzato contro i suoi critici sui social network.

Ha pubblicato una storia su Instagram con una emoticon che zittisce gli haters e con alcuni dati statistici: 57 gol con la Lazio in Serie A, 18 gol in Serie A nel 2018 e una media gol, nel 2018, di 0.75.

Numeri molto importanti per qualsiasi attaccante. Ma allora perché non segna in Nazionale? Speriamo che possa sbloccarsi nella partita decisiva contro la Polonia. Serviranno anche i gol di Ciro Immobile per non retrocedere in Serie B e per tenere aperto il discorso qualificazione alle finali di Nations League (Portogallo permettendo…).

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Nazionale senza goleador, ma Immobile mostra i suoi numeri https://t.co/qT40iTxJDd pic.twitter.com/rPCOBNxYGZ — nicoletta (@hackerphone8) 13 ottobre 2018

Ciro Immobile y Simone Inzaghi (Lazio). Tal para cual. pic.twitter.com/CxAsWqzxLV — Albert Ortega (@AlbertortegaES2) 5 aprile 2018

El gol de IMMOBILE al NAPOLI 😎.

GOLAZO! 👏👏👏 pic.twitter.com/ynmqkNwDt4 — Sebas (@creeloyasisera) 18 agosto 2018